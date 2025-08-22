- Дата публикации
Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 23-24 августа
Нынешние выходные — 23 и 24 августа — выпадают на первые дни наступающего лунного месяца, а это значит, что отдых ни в коем случае не должен быть активным — энергии для резких движений нам не хватит.
Суббота, 23 августа, день, когда нужно свести активную деятельность, какой бы сферы жизни она ни касалась, к минимуму. Зато в это время можно делать то, за что нас обычно упрекают — витать в облаках, то есть строить планы на будущее — как ближайшее, так и отдаленное — и… мечтать.
Представляя свое будущее, очень важно уделить максимум внимания даже мельчайшим — и кажущимся незначительным — деталям, в таком случае наши грезы обязательно обретут реальные черты в течение начинающегося лунного месяца, а, возможно, и в самое ближайшее время.
В первую половину воскресенья, 24 августа, желательно продолжать процесс долгосрочного планирования, уточняя и дополняя картину приятных профессиональных и жизненных перемен новыми чертами и нюансами. Послеобеденное время благоприятно для того, чтобы начать воплощать свои мечты в жизнь, главное — не торопиться, а делать все постепенно, поэтапно и размеренно.
Близнецы
Близнецам звезды настоятельно рекомендуют помириться с человеком, с которым они — исключительно по собственной глупости — разругались и уже довольно долгое время находятся в ссоре. Поскольку вина в случившемся целиком и полностью лежит на представителях знака, то и налаживать отношения необходимо им самим. Впрочем, хорошая новость для них состоит в том, что их друг давно готов обо всем забыть и начать общаться с чистого листа, так что достаточно сделать шаг навстречу, и все уладится.
Стрелец
Стрельцам, которые озабочены решением сложных материальных вопросов, звезды советуют взглянуть на существующую проблему под новым — неожиданным для представителей знака — углом зрения. Возможно, вместо еще одной — третьей или четвертой по счету — работы имеет смысл задуматься о пассивном источнике дохода, например, сдаче в аренду квартиры или продвижении своего хобби, которое, став бюджетообразующим занятием, помимо удовольствия принесет деньги.
Козерог
Козерогам, которые даже в выходные стремятся к выполнению — и перевыполнению — своей трудовой нормы, в нынешние выходные желательно отказаться от работы и посвятить время — или хотя бы некоторую его часть — отдыху. Но даже, казалось бы, полностью отрешившись от мыслей о новом проекте, который они мечтают получить, подсознательно они будут «прогонять» всевозможные варианты достижения цели самым коротким и эффективным путем, и преуспеют в этом.
