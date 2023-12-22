Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 23-24 декабря

Нынешние выходные по энергетики полностью соответствуют своему календарном предназначению – подготовке к празднику и его кануну, поэтому и провести их надо так, как нужно и хочется. Кому повезет в это время?

Суббота, 23 декабря, - очень сильный с энергетической точки зрения день, когда желание активно действовать почувствуют даже самые ленивые и безынициативные люди. Его не только можно, но и нужно потратить на подготовку к празднику: убирать и украшать дом, готовить блюда для новогоднего стола в это время не только можно, но и нужно. Перевести дух и морально – духовно – настроиться на праздник удастся уже в воскресенье, 24 декабря, когда время желательно провести, как и положено накануне Рождества, в тишине и покое, настраиваясь на волшебство. Единственной работой, которой желательно заниматься в этот день, является благотворительность: нужно помогать тем, кто нуждается, включая бродячих животных и птиц.

Овен

Овнам, даже если их наперебой будут зазывать в гости друзья и приятели, звезды настоятельно рекомендуют провести праздничные выходные с близкими людьми. Общение с ними не только принесет представителям знака массу приятных впечатлений, но и пополнит запасы энергии, которые в последнее время начали иссякать. Да и приготовленные семей сюрпризы принесут радость сродни той, которую они испытывали в детстве.

Козерог

Козерогам, как исключительно материалистичному и не верящему в мистику знаку, звезды приготовили подарок – с ними может произойти настоящее чудо, что вполне логично для рождественского сочельника. Разумеется, у каждого из представителей знака будет свой сценарий невероятного события, но единственным для всех окажется одно – оно навсегда изменит их прозаический взгляд на окружающий мир.

Рыбы

Рыбам может повести в решении финансовых вопросов любой степени сложности. Скорее всего, необходимую им сумму денег они получат в качестве рождественского подарка, и уже в начале следующей недели их можно будет "пустить в дело": заплатить по счетам, вернуть долги, приобрети необходимые для работы вещи или просто сделать долгожданную покупку своей мечты.

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