Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 23-24 ноября

Нынешние выходные, 23 и 24 ноября, выпадают на один лунный день, поэтому различия между практически не будет, к тому же, они одинаково хорошо подходят для пассивного отдыха.

Суббота и воскресенье, 23 и 24 ноября, не самые легкие дни лунного календаря – в такое время нас, как правило, ждут серьезные испытания: с учетом того что речь идет о выходных, они, скорее всего, будут касаться личных отношений. 23-й лунный день часто проверяет нас на прочность, склоняя к поступкам, о которых мы впоследствии будем жалеть, но в это время у нас нет ни сил, ни желания им противиться – именно поэтому в такое время происходит множество измен своим вторым половинкам и предательства друзей.

Неудивительно, что в эти выходные звезды рекомендую как можно меньше общаться с другими – особенно незнакомыми – людьми, еще лучше и вовсе остаться дома, тем более, что в такую – на границе осени и зимы – погоду тут можно найти массу приятных занятий: чтение, просмотр старых и новых сериалов, приготовление кулинарных изысков – особенно выпечки. Кому повезет в это время?

Овен

Овнам наконец-то удастся закончить работу, которой они посвящали все свое свободное – и несвободное – время. Одни смогут перевести дух, завершив продолжительный – и утомительный – ремонт в доме, другие перевернут последний лист книги собственного сочинения или дипломной работы, третьи – окончат курсы вождения автомобиля или, наоборот, кройки и шитья, и получат подтверждающий этот факт документ. В любом случае у представителей знака будет повод отпраздновать событие, которого они так долго ждали = глинтвейн и шарлотка вполне для этого подойдут.

Близнецы

Близнецов очень порадуют их дети. Разумеется, тут важно учитывать их вораст, поскольку в три года поводы для радости бывают одни, а в тринадцать – и уже тем более в семнадцать – совсем другие. Но неизменным в любом случае окажется то, что представители знака с удивлением обнаружат: таланты их детей превосходят даже самые смелые родительские ожидания, а, значит, у них есть все основания гордиться своими чадами, вне зависимости от того, чем – наукой, искусством или спортом – они занимаются.

Дева

Девы, оказавшись ограниченными стенами своего дома, наконец-то наберутся смелости и решат позвонить человеку, которого давно не видели, но при этом постоянно о нем думали. Звезды настоятельно рекомендуют им перестать мучиться сомнениями относительно того, ждет давний знакомый их звонка или нет, и что они будут делать, если их опасения подтвердятся. Не стоит придумывать массу вариантов, если можно просо набрать номер и узнать ответ, тем более, что он, скорее всего., окажется положительным.

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