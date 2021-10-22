Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 23-24 октября

Нынешние выходные – 23 и 24 октября – связаны между собой ярко выраженной негативной окраской.

Об этом важно помнить, планируя свои действия на это время: как известно, кто предупрежден, тот вооружен. Девизом этих дней должна стать максимальная осторожность как в своем поведении, так и в отношениях с людьми. Кому же повезет в такое непростое время?

В субботу, 23 октября, велика вероятность попасть под влияние непорядочных людей и поступить не так, как хочется. Впоследствии об этом – с большой долей вероятности – придется пожалеть, как бывает всегда, когда человек поддается чужому влиянию и делает то, что противоречит его изначальному желанию и стремлению. Чтобы этого избежать, лучше вовсе не общаться ни с кем, включая близких людей и друзей: так человека никто не обманет и не заставит плясать под свою дудку. Пережив благополучно этот день, можно будет с легкой душой вступить в воскресенье, 24 октября, – время, считающееся сатанинским. Звезды рекомендуют не выходить из дома без крайне необходимости. Благо, в выходной эта задача не кажется такой уж невыполнимой.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам звезды настоятельно рекомендуют уделить время себе. Конечно, отправляться в салон красоты, сауну или фитнес-зал нежелательно, но большинство процедур, включая занятия спортом, можно устроить себе и дома. Ванна с аромамаслами, маски для лица и волос и упражнения, сделанные при открытом окне или балконной двери, не только поднимут настроение, но и благотворно отразятся на внешнем виде, так что не стоит отказывать себе в небольших радостях.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам – особенно тем, у кого есть проблемы с детьми, как своими, так и близких родственников – именно сегодня можно общаться с ними и устанавливать контакт, который так важен для морального климата в доме и семье. До сих пор представителям знака не удавалось найти общий язык с ребенком-подростком, который – в силу возрастных особенностей – никак не хотел подчиняться существующим в жизни взрослых правилам и бунтовал, но на выходных, похоже контакт с ним будет установлен.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы могут заняться тем, что обычно вызывает у них отвращение и неприятие: составлять отчеты – в том числе и бухгалтерские – сметы, подводить итоги и наводить порядок в документах, в которых в последнее время уже нельзя ничего найти. Задачи, которые представители знака поставят перед собой, облегчатся тем фактом, что сегодня можно – и нужно – остаться дома и сосредоточиться на скрупулезной и кропотливой работе, результат которой обязательно порадует.

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