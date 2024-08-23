Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 24-25 августа

Нынешние выходные – 24 и 25 августа –в силу их мощной энергетики и созидательных свойств жаль тратит на отдых, разве только он будет очень активным и эффективным.

Суббота, 24 августа, день революционных перемен: в это время мы получаем большой объем лунной энергии, которую желательно потратить на активные и решительные действия, цель которых совершить нечто грандиозное – как в профессии, так и в личной жизни. Впрочем, с учетом того, что на календаре выходной день, можно заняться собственным домом, начав в нем давно назревший ремонт: он пройдет легко, а завершится не только быстро, но и эффектно. Успешным окажется и начатое в это время загородное строительство – например особняка или дачи. В воскресенье, 25 августа, у каждого из нас значительно усилятся умственные и интеллектуальные способности – жаль будет потратить их на разгадывание кроссвордов на пляже, а вот решение важных – прежде всего, профессиональных – задач, требующих знаний, логики и умения устанавливать причинно-следственные связи окажется весьма кстати. Кому повезет в такое – энергичное – время?

Овен

Овны – особенно те из них, кто занимается творчеством – могут рассчитывать на приятные события именно в этой сфере деятельности. И совершенно неважно, каким именно его видом они занимаются, главное, что им придет в голову – скажем без лишней скромности – гениальная идея относительно того, что и как нужно сделать, чтобы не только получить удовольствие от процесса, но и заработать на его результатах.

Скорпион

Скорпионы испытают невероятное моральное облегчение, узнав, что проблема, досаждавшая им в последнее время, наконец-то начнет решаться. Возможно,. Это произойдет не так быстро, как того бы хотелось представителям знака, но то, что она – наконец-то! Сдвинется с места, не может не радовать. Также же неплохо было бы приложить к этому процессу какие-то – хотя бы незначительные – усилия, тогда дело пойдет веселее.

Водолей

Водолеи вполне могут рассчитывать на приятный сюрприз, который устроит им любимый человек. Романтический вечер, сценарий которого он давно «написал» в своей голове, лучше всего провести дома – так меньше шансов столкнуться с токсичными людьми, которые могут надолго испортить настроение. Все остальное: свечи, лепестки роз, шампанское и приглушенную музыку рекомендуется оставит без изменений.

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