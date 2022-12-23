Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 24-25 декабря

Нынешние выходные выпадают на дни, которые четко разделяются на первую и вторую половину, а те, в свою очередь, отмечены негативной и позитивной энергетикой, что следует учитывать, составляя план действий.

24 и 25 декабря больше подходят для отдыха, чем для работы, особенно если она связана с общением с людьми – в это плане могут возникнуть серьезные проблемы, да и сил в начале лунного месяца вряд ли хватит на реализацию масштабных проектов. Кому повезет в это время?

Суббота, 24 декабря, неблагоприятна для активных действий, даже если они будут касаться не профессиональной, а бытовой и хозяйственной стороны жизни – энергетика в это время находится на нуле, поэтому успехов от такой деятельности ждать не приходится. Именно она уже после обеда станет причиной раздражительности, которая очень быстро может перейти в агрессивность. Ее жертвой станут окружающие люди, а в выходные ими, скорее всего, окажутся родные и близкие, поэтому важно подумать о том, как сдержать рвущиеся наружу эмоции. Возможно, стоит заняться планированием своего профессионального будущего – для этого сложатся максимально удачные условия.

Воскресенье, 25 декабря, как и суббота, начнется с плохого настроения и негатива, который будет видеться нам во всем и во всех. Продлится такое моральное состояние только до обеда, поэтому на это время лучше ничего важного и серьезного не планировать, чему, впрочем, поспособствует и статус этого – выходного – дня. Заниматься делами – в том числе и готовиться к началу рабочей недели – звезды рекомендуют только во второй половине дня, когда для этого сложатся благоприятные условия.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам удастся произвести благоприятное впечатление на людей, от которых в ближайшее время будет зависеть их материальное благополучие – речь будет идти о потенциальных работодателях или вероятных спонсорах, в том числе и из международных благотворительных организаций. Встреча-собеседование, которое состоится, несмотря на выходные, будет иметь решающее значение для получения солидных грантов.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы вполне могут рассчитывать на получение новой должности – а, возможно, и переход на другое, более перспективное, место работы – о чем представители знака давно мечтали. Конечно, в выходные они вряд ли получат такое предложение официально, но серьезный разговор в неформальной обстановке, скорее всего, состоится, и к нему необходимо приготовиться, предложив свою программу действий.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам – правда, только тем из них, кто планирует покупать или продавать недвижимость – несказанно повезет в решении этого вопроса. Как в первом, так и во втором случае им предложат выгодную цену, на которую они, скорее всего, и не надеялись. Главное, не торопиться с окончательным решением и еще раз взвесить все доводы за и против: возможно, стоит еще немного повременить?

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