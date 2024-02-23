Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 24-25 февраля

Нынешние выходные, 24 и 25 февраля, являясь антиподами с энергетической точки зрения, как ни странно это прозвучит, одинаково подходят для того, чтобы отдохнуть и восстановить силы.

Суббота, 24 февраля, – день, о котором астрологи говорят как о времени обмана, искушений, обольщений, иллюзий и, как следствие, совершения грехов. Чтобы избежать такого развития событий необходимо как можно меньше общаться с окружающими, реже – а то и вовсе не выходить – на улицу, где можно будет столкнуться с неадекватными прохожими или попасть в неприятную ситуацию. Лучше всего в такой день остаться дома, где также нежелательно совершать какие-то активные действия, предпочтя им пассивный отдых.

Воскресенье, 25 февраля, – день всеобщей мировой гармонии, которую необходимо уравновешивать каждому, в противном случае можно нарушить хрупкий мир – как в душе, так и в окружающим мире. Нельзя допускать не только резкие и рискованные действия и злые слова, но и недобрые мысли. Кому повезет в это время?

Овен

У Овнов сложатся благоприятные условия для примирения с человеком, с которым их в последнее время разлучили обстоятельства. В пользу представителей знака стоит сказать, что их вины в ссоре не было, но это не значит, что они не страдают от невозможности общаться с другом или близким, которого любят и в чьих советах постоянно нуждаются. Поэтому для них очень важно воспользоваться сложившимися – удачными – обстоятельствами и помириться.

Лев

Львам звезды пошлют человека, который поможет решить если и не все существующие в жизни представителей знака проблемы, то во всяком случае значительную их часть. В связи с этим стоит сказать, что они – единственные во всем зодиакальном круге, кому не стоит избегать общения с окружающими, напротив – встречи сегодня принесут неоценимую пользу. Особенно это касается новых знакомых, которые в это время войдут в круг общения.

Козерог

Козерогам, чем бы они в это время ни занимались, а, как известно, без дела сидеть представители этого знака не умеют, могут рассчитывать на успех. Более того, себе на пользу они смогут обратить даже обстоятельства, которые на первый взгляд могут показаться неблагоприятными: хорошо обдумав сложившуюся ситуацию и приложив некоторые усилия, они в результате сделают так, что обстоятельства, силы и средства начнут работать на них.

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