Кому из знаков Зодиака повезет в выходные  24-25 июля

Нынешние выходные – 24-25 июля – проведут нас от простого к сложному, от негатива к позитиву и от напряженности к гармонии.

Нынешние выходные напоминают американские горки: упав в "пропасть" – пережив тяжелый во всех отношениях день – субботу, в воскресенье можно будет воспарить ввысь: расслабиться и получить удовольствие от жизни. Так кому повезет в выходные – 24 и 25 июля?

Суббота, 24 июля, – один из самых сложных дней лунного месяца, во время которого на землю выходят силы зла, которые стремятся любым способом овладеть человеческими душами. На первый план выходят соблазны и желания, связанные с телом, отодвигая в сторону все, что так или иначе касается души, обостряются инстинкты, что не лучшим образом сказывается как на самом человеке, так и на его поведении. Астрологи утверждают, что этот день – испытание на выдержку, и каждый, кто его пройдет, почувствует себя сильнее и мудрее.

Впрочем, отдохнуть от напряжения субботнего дня можно будет уже в воскресенье, 25 июля, – один из самых светлых и чистых дней лунного месяца. Можно – и нужно – отдыхать и восстанавливать силы, которые на следующей неделе понадобятся как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни. Звезды настоятельно рекомендуют как можно больше гулять на свежем воздухе, читать классическую литературу, смотреть любимое кино и даже лениться – ничто в этот день не возбраняется.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы в полной мере смогут ощутить себя теми, кем они, собственно, и привыкли себя считать – особами королевской крови. Их авторитет – как в профессиональной сфере, так и в личной жизни – будет непререкаемым, поэтому за советом к ним будут обращаться все друзья и знакомые. Представители знака также смогут почувствовать себя миротворцами, поскольку именно к ним будут обращаться за помощью в примирении, и им, хотят они того или нет, придется соответствовать: ничего не поделаешь, у царей есть не только права, но и обязанности.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы – особенно те из них, кто давно мечтает о новой работе, – могут получить предложение, которое превзойдет все их представления и пожелания. А вот сразу же отвечать на него согласием звезды представителям знака не рекомендуют: в это время трудно будет определить, насколько серьезной является эта заявка, поэтому нужно отложить решительный шаг хотя бы на пару дней. Только удостоверившись в том, что у нее действительно есть перспективы, можно говорить окончательно "да".

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеям – преимущественно тем, кто до сих пор живет, переживая былую обиду, – удастся убедиться в том, что в жизни есть справедливость: оскорбивший их человек получит по заслугам. Участвовать в акте возмездия звезды представителям знака категорически не рекомендуют – все должно произойти без их непосредственного участия. Но испытать чувство удовлетворения им точно никто не запретит – они смогут получить максимум удовольствия от того, что их обидчик будет наказан.

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