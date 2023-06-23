Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 24-25 июня

Нынешние выходные подходят для отдыха только в том случае, если понимать его как активное времяпрепровождение: на бесцельное сидение на диване – или пляже – можно не рассчитывать.

24 и 25 июня – время, когда можно как действовать, пытаясь достичь цели, так и наслаждаться результатами, полученными благодаря приложенным ранее усилиям. Кому повезет в такое интересное время?

В субботу, 24 июня, необходимо быть крайне осторожными в высказываниях – любое слово может обладать по-настоящему бронебойной силой. Необходимо избегать любых ссор, поскольку даже несерьезные разногласия, увеличиваясь в размерах, как катящийся с горы снежный ком, приведут к серьезному конфликту, урегулировать который будет сложно, а в отдельных случаях и невозможно. Любая работа окажется успешной, но, чем именно заниматься – профессиональными или домашними делами, решать каждому придется самостоятельно – звезды дают нам свободу выбора.

В воскресенье, 25 июня, нужно быть готовыми к своеобразному квантовому скачку, когда все, что было сделано в предыдущий жизненный период, даст свои результаты. Именно поэтому особенно важно понимать, по какому пути идти дальше, поэтому день также благоприятен для анализа предыдущей деятельности и составления планов на будущее.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам, по мнению звезд, необходимо приготовиться к случайной встрече с человеком, который сыграет важную роль в их жизни. Главное, не упустить возможность познакомиться – претендент на любовь или дружбу представителей знака может, мягко говоря, не соответствовать их идеалу. Тем не менее это не значит, что он не заслуживает шанса показать себя с лучшей стороны, который ему обязательно нужно дать: можно не сомневаться, он им воспользуется.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы, которым гордость – или гордыня – не позволяет просить окружающих их людей о помощи, в эти выходные могут оказаться в сложном положении – похоже, их жилье будет нуждаться в срочном косметическом ремонте. Но везение представителей знака состоит в том, что, стоит им только заикнуться друзьям о сложившейся ситуации, как в их доме или квартире окажется целая строительная "бригада". Веселая компания очень быстро исправит все недостатки, а в оставшееся время можно будет "обмыть" работу.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеям звезды рекомендуют потратить выходные дни на подготовку презентации нового проекта, от которого зависит и карьерный рост, и состояние заработной платы представителей знака. Конечно, им вряд ли захочется тратить жаркие летние дни на работу, но, во-первых, по словам синоптика в воскресенье погода испортится, а во-вторых, результаты презентации приведут к тому, что их жизнь изменится к лучшему – причем не только в профессиональном, но и в личном плане.

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