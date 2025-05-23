Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 24-25 мая

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Содержание Лев Весы Стрелец

Суббота, 24 мая, — день духовных поисков, когда необходимо отказаться от любых чисто физических действия, включая бытовые хлопоты — их желательно отложить на несколько дней. Не стоит форсировать события, которые, как нам кажется, никак не могут случиться — все произойдет тогда, когда это будет нужно, поэтому нужно просто подождать. Если довериться звездам и судьбе, они возьмут на себя решение наших проблем, и нам ничего не надо будет делать — все решится само по себе, без нашего деятельного участия. Также в это время необходимо составлять планы на будущее, четко формулируя то, что мы хотим получить в результате — все замыслы обязательно воплотятся в жизнь.

Воскресенье, 25 мая, — день чистой и ничем не замутненной энергетики, когда можно начинать действовать, но делать это нужно с большой осторожностью. От резких движений — во всех их смыслах — желательно отказаться, поскольку они могут не самым лучшим образом отразиться на нашей жизни — как нынешней, так и будущей.

Лев

Львы могут рассчитывать на встречу, которую они впоследствии смогут назвать судьбоносной, хотя сейчас они, скорее всего, не смогут понять всего ее значения до конца — нужно чтобы прошло время, только тогда может будет объективно оценить все сопутствующие факторы. Пока же желательно просто получить удовольствие от знакомства с человеком, который окажется близким по духу, а это уже имеет огромное значение для каждого из нас.

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Весы

Весам звезды настоятельно рекомендуют прислушаться к советам, которые им сегодня дадут близкие люди — особенно те, кто старше их по возрасту. Выходные — прекрасное время для того, чтобы встретиться с родственниками, выслушать их рассказы и воспоминания о прошлом, благодаря которым они и узнают очень важную для них информацию. Останется только решить, как правильно ее использовать.

Стрелец

Стрельцы, получившие накануне необходимую им сумму денег, смогут с ее помощью решить важную проблему, которая досаждала им долгое время. Главное — воспользоваться такой прекрасной возможностью, чтобы значительно облегчить себе жизнь, благо сейчас сделать это будет легко и просто, а это уже немало. К тому же представителям знака стоит порадоваться, что надоевшее затруднение можно решить при помощи денег.

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