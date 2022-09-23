Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 24-25 сентября

Нынешние выходные – дни крайностей, которые дадут нам почувствовать, как это: сначала попасть в огонь, а затем – в ледяную воду.

24 и 25 сентября – на контрасте – будут испытывать людей на прочность, переходя от свету к тьме, давая надежду и тут же отнимая ее, вознося в небеса и бросая в пропасть, даря хорошее настроение и обрекая на депрессию, и все это – в течение 48 часов. Кому повезет в такое сложное и неоднозначное время?

Суббота, 24 сентября, – один из самых чистых и светлых дней лунного месяца, когда духовное – хотя бы на один день – должно превалировать над материальным. Желательно проанализировать все, что сделано в течение предыдущего месяца, определив, в чем состоят достижения, а в чем – промахи, и сделать вывод как из первых, так и из вторых. Как добрые, так и злые дела начнут давать свои первые плоды, к ним необходимо относиться с пониманием того, что человек сам "виноват" в том, что с ним происходит. Можно заниматься земными – в буквальном смысле этого слова – делами, собирая урожай на даче, и отправляться в поездки – они окажутся на редкость удачными.

Воскресенье, 25 сентября, – самый темный – "сатанинский" – день лунного календаря, в это время необходимо соблюдать осторожность во всем: не конфликтовать с окружающими, не ходить по малолюдным улицам и переулкам поздним вечером, не превышать скорость за рулем, не заниматься экстремальными видами спорта и не пользоваться потенциально опасными видами транспорта – прежде всего воздушным и водным. Нельзя также допускать злобных мыслей, потому что они могут полностью овладеть человеком и отравить его существование.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Овны могут рассчитывать на неожиданную – а потому особенно приятную – прибыль. Им – несмотря на выходные – могут вернуть старый долг, на который они давным-давно махнули рукой, выплатить "зависший" гонорар, да и выигрыш в лотерею – разумеется при наличии соответствующего билета – не стоит списывать со счетов. Останется только подумать о том, как распорядиться полученными средствами.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам звезды настоятельно рекомендуют пообщаться с друзьями, причем чем шире будет их круг, тем лучше – среди незнакомых людей, которые далеко не случайно попадут в эту компанию, может оказаться человек, призванный сыграть важную роль в судьбе представителей знака. Нельзя утверждать, что они окажутся их второй половинкой, но добрым другом на долгие годы вполне могут стать.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам, которые все время колеблются, переходя от хорошего настроения к плохому, а потом возвращаясь обратно, звезды рекомендуют зафиксировать свое внутреннее состояние на позитиве. Для этого можно использовать любые способы, но, если представителям знака удастся достичь такого результата, удача станет их спутником как минимум на весь будущий лунный месяц.

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