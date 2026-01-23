Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 24-25 января

Гороскоп / © Credits

В субботу, 24 января, энергией, которой будет предостаточно, необходимо распоряжаться крайне экономно, тогда ее хватит на все, что запланировано — в основном, речь пойдет о бытовых и домашних делах.

Цели, которые мы ставим перед собой, необходимо тщательно фильтровать, отсеивая второстепенные и оставляя первоочередные.

Высказывая пожелания, необходимо продумывать каждое свое слово — велика вероятность того, что они сбудутся, но бумеранг не заставит себя долго ждать.

Воскресенье, 25 января — время, когда в жизни каждого человека происходят преобразования — прежде всего касающиеся его духовного состояния.

Мы входим в него одними а выходим — совсем другими, причем, как правило, результатом мы обязаны не внешним силам, а исключительно себе самим. Любые поступки, которые придется совершить, необходимо тщательно продумывать, я — в противном случае, лучше вообще ничего не делать. Кому повезет в такое интересное время?

Рак

Ракам звезды настоятельно рекомендуют вспомнит о категорическом императиве Канта — то есть, поступать по отношению к другим людям так, как они хотели бы, чтобы поступали с ними. Руководствоваться таким пожеланием необходимо всегда, но сегодня — особенно: если предстаивтелям знака удастся это сделать, они смогут рассчитывать на помощь и поддержку со стороны окружающих, в которой они сейчас так нуждаются, что позволит им чувствовать себя в полной безопасности.

Дева

Девы в течение нынешних выходных получат массу возможностей не только выйти из тени, в которой они находились в последнее время. И проявить свои многочисленные таланты и способности, но и привлечь к себе внимание окружающих людей, которые увидят представителей знака как будто бы впервые — с новой, неожиданной стороны. Ну а самое главное состоит в том, что результатом этого процесса станут ситуации, благоприятные для продвижения вперед в самых разных сферах жизни и деятельности.

Рыбы

Рыбы могут открыть для себя новую сферу применений своих способностей, которые значительно продвинут их как в профессиональном, так и в финансовом отношении, что имеет значение в любое время, но в наши дни — особенно. Главное — не пожалеть времени на тщательное обдумывание сложившихся обстоятельств, оно приведет к четкому пониманию того, как действовать и в каком направлении представители знака могут — и должны — двигаться дальше, к успеху во всем, чем они занимаются.

