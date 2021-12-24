Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 25-26 декабря

Нынешние выходные – 25 и 26 декабря – выпадают не только на католическое Рождество и один, 22-й, лунный день, поэтому рекомендации и советы относительно этих дней друг с другом не расходятся.

В это время можно – и нужно – обдумывать планы на будущее, в основу которых лягут новые идеи, полученные, вполне возможное, именно в эти дни – они окажутся не только гениальными, но и перспективными. Кому повезет в эти выходные?

Нынешние выходные, 25 и 26 декабря, праздничные дни, не располагающие к работе – в такое время необходимо отдыхать и веселиться или накапливать силы для последней рабочей недели в уходящем году. Но режим релакса не входит в состояние противоречия с умственной и интеллектуальной деятельностью, поэтому никто не может запретить человеку планировать свою жизнь в новом году и с учетом работы над ошибками подводить итоги старого. Важно особенно внимательно относиться к новой информации, которая может поступать с самых разных сторон, среди самых разных фактов, которые станут нашим достоянием в это время, попадутся очень важные – их можно будет использовать как в работе, так и в жизни в целом. В эти дни, как и в любые другие праздники, можно встречаться с любимыми людьми, друзьями и родственниками, но только в том случае, если от них нечего скрывать, иначе правда выйдет наружу и отношения окажутся испорченными надолго.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны смогут узнать нечто важное об отношении к ним близкого человека, что может коренным образом повлиять на их связь, превратив ее из дружбы в любовь, что не может не порадовать представителей знака. Главное, в этой ситуации не пренебрегать так называемым разговором по душам, который расставит все точки над "и". Возможно, объяснение примет вид праздничного признания, которое окажется не только откровенным, но и по-настоящему волшебным – со всеми необходимыми в таких случаях атрибутами в виде свечей, елочных украшений и мешка с подарками.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам на нынешние выходные смело можно планировать семейное торжество, созывая на него всех родственников, особенно это касается пожилых родственников и детей. Создав для них сказочную обстановку, представители знака обеспечат их приятными воспоминаниями на год вперед, поэтому не стоит скупиться ни на вкусности на праздничном столе, ни на добрые слова и пожелания. Ну а самое главное, что нужно всем в такие дни, - это роскошь общения, которое необходимо и старым, и малым – не стоит себя в нем ограничивать.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам, особенно тем из них, кто скептически относятся ко всему, что не укладывается в их картину мира – прежде всего то, что так или иначе связано с мистикой и эзотерикой – под влиянием обстоятельств могут сменить свою точку зрения. Знаки, которые будет посылать представителям рассудительного знака судьба, напророчат им множество позитивных и приятных событий: одним долгожданную новую работу или повышение по службе, другим – переезд на новую квартиру или другую страну, третьим – судьбоносное знакомство или предложение руки и сердца.

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