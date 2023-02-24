Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 25-26 февраля

Нынешние выходные можно посвятить отдыху, главное – понимать, что в разные дни он должен быть разным: как пассивным, так и активным – в любом случае он позволит пополнить запас сил.

25 и 26 февраля – дни кардинально противоположные по энергетике, и если первый день необходимо потратить на спокойное времяпрепровождение, позволяющее немного полениться, то второй хорошо подойдет для активного движения – например, занятий спортом. Кому повезет в это время?

Суббота, 25 февраля, день наблюдений, созерцания и раздумий – как над проблемами мироздания, так и над своими собственными проблемами. Лучше всего провести его на берегу водоема – например, у моря или хотя бы реки, наблюдая при этом за прибоем или течением: это прекрасная медитация, позволяющая настроиться на позитив. В этот день также чрезвычайно важно прислушиваться к своей интуиции – она не только подскажет, как действовать в той или иной ситуации, но и раскроет многие тайны – как прошлого, так и настоящего.

Чтобы не засидеться и не скиснуть, в воскресенье, 26 февраля, нужно приступить к активной фазе отдыха – можно гулять по паркам быстрым шагом, заниматься спортом и даже оправляться в небольшие поездки, если только в них придется побольше ходить, а не сидеть камнем в автобусе. Стоит помнить о том, что в это время особой силой обладают слова: все, что человек скажет, может как помочь человеку, так и быть использовано против него.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам удастся – наконец-то! – решить давнюю проблему в отношениях с близким человеком или лучшим другом. Ссору, которая была давно затеяна представителями знака и все время отравляла им жизнь, можно будет завершить, только признав свою вину. Те, кто сможет наступить на горло своей гордыне и принести извинения, почувствуют, что у них с души упал тяжелый камень.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы смогут получить ответ на важный вопрос, который волнует их уже довольно долгое время. Интересно, что им ничего не придется для этого делать: главное, обращать внимание на подсказки, которые будет делать подсознание: похоже, ему уже надоело то, что представители знака не могут сложить два и два, поэтому оно прямо намекнет им на то, что тут к чему.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы – пожалуй, самый удачливый в эти дни знак, успех будет сопутствовать им во всех сферах жизни, но, поскольку речь идет о выходных, на первый план выйдет семейная жизнь. Все, что беспокоило представителей знака в последнее время, потихоньку начнет улаживаться, а проблемы – "рассасываться". Можно будет – хотя бы на время – расслабиться и перевести дух.

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