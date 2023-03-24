Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 25-26 марта

Нынешние выходные дадут возможность как поработать – причем максимально активно и результативно, – так и отдохнуть полноценно и не менее результативно, чтобы набраться сил для последующей работы.

25 и 26 марта можно менять свою жизнь к лучшему во всех сферах деятельности, а затем, получив желаемый результат, можно и перевести дух, занявшись тем, что радует не только тело, но и душу. Кому повезет в это интересное время?

Суббота, 25 марта – день грандиозных перемен, которым не стоит противиться – в таком случае они просто увлекут и понесут в самую неожиданную сторону, поэтому нужно войти в "поток" и двигаться в соответствии с ним. Настроившись на те или иные действия, важно не отступать от своего решения, поскольку метания из стороны в сторону в любой профессиональной и жизненной сфере к успеху не приведет. Могут сложиться условия для того, чтобы отомстить людям, которые чем-то обидели или оскорбили нас. Тем не менее звезды не рекомендуют этого делать. Они уверены: нужно простить человека и получить удовольствие от того, как красиво отомстит ему сама жизнь.

Воскресенье, 26 марта, не подходит для активных действий физического характера, поэтому лучше посвятить его отдыху. Если же сидеть без дела сил не будет, можно заняться интеллектуальной деятельностью – главное, чтобы она приносила не только пользу, но и удовольствие.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам удастся воплотить в жизнь любые – даже самые смелые – начинания, над которыми они думали и к которым готовились уже довольно давно. В эти выходные – особенно в субботу – можно составлять бизнес-планы, проводить деловые переговоры, ставить перед собой профессиональные цели и разрабатывать тактику и стратегию по их достижению.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам звезды рекомендуют провести нынешние выходные со своими близкими – общение с ними не только принесет массу приятных впечатлений и незабываемых воспоминаний, но и пополнит запасы энергии, которые в последнее время начали иссякать. Находясь в компании с приятными людьми, им удастся настроиться на лирический лад, вспомнить прошлое, помечтать о будущем.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги могут встретить человека своей мечты, точнее, свою вторую половинку. Им может оказаться как незнакомец, случайным образом затесавшийся в компанию друзей представителей знака, так и тот, кого они давно и хорошо знают, но до сих пор не воспринимали с такой – романической – точки зрения, теперь же у них как будто бы пелена спадет с глаз.

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