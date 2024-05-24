Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 25-26 мая

Нынешние выходные, 25 и 26 мая – время, когда трудно будет создать подходящее для отдыха настроение – оно все время может скатываться в "минус", поэтому потребуются серьезные усилия, чтобы удержаться в состоянии оптимизма.

Суббота и воскресенье, 25 и 26 мая, выпадают на один – 18-й – лунный день, поэтому обладают одинаковыми характеристиками. Прежде всего его характеризует неуверенность человека в себе и своих силах: в такие дни мы ищем поддержки не в себе, а снаружи, принимая на веру чужое мнение, что может сделать нас жертвой мошенников или просто непорядочных, недобросовестных людей. Во избежание такого развития событий – со всеми связанными с ними последствиями – не стоит общаться с окружающими, особенно малознакомыми, людьми, да и вообще, родных стен без крайней необходимости лучше не покидать.

Занятия для этих дней нужно искать дома, тем более что их там, как правило, предостаточно – от наведения уюта, чистоты и порядка до своего хобби, на которое так часто не хватает времени.

Рак

Ракам звезды рекомендуют потратить эти дни с пользой для себя: им необходимо пополнит запас энергии, которая в последнее время начала постепенно иссякать. Как правило, положительные эмоции представителям этого знака доставляют хлопоты по дому, которым они могут посвящать все свое время. Сейчас им удастся совместить приятное с полезным: они смогут и окружающее пространство облагородить, и удовольствие получить, и позитивной энергией впрок запастись.

Лев

Львам в это время удастся наладить дружеские отношения с детьми – как своими, если они в последнее время вышли из-под контроля, так и чужими – например, ребенком любимого человека от предыдущего брака, который игнорирует представителей знака. Удастся найти нужные слова и убедительные доводы, которые позволят убедить маленького человека в том, что ему никто не желает зла – напротив, все делается только для его блага, да и вообще, мир всегда лучше ссоры.

Скорпион

Скорпионы, в отличие от всех остальных знаков зодиакального круга, могут рассчитывать на успех в любой жизненной сфере, но для этого им придется соблюсти одно – но очень важное – условие. Любой их поступок должен быть продиктован исключительно добрыми намерениями – даже небольшая доля злости, на которую они, будучи живыми людьми, имеют полное право, сведет на нет все их старания. Зато добрые помыслы сделают возможными любые – даже самые смелые – проекты.

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