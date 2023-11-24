Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 25-26 ноября

Нынешние выходные подходят для полноценного отдыха лишь частично и с разной интенсивностью, поэтому желательно заранее составить план относительно занятий, намеченных на каждый из дней.

Суббота, 25 ноября – день спокойной и плавной энергетики, которая располагает к уединению и воспоминаниям о прошлом – в общем, к пассивному времяпрепровождению. Воскресенье, 26 ноября – день мощной энергетики, поэтому имеет смысл посвятить его либо активному отдыху, либо – несмотря на выходной – решению профессиональных вопросов. Кому повезет в это время?

Телец

Тельцам звезды настоятельно советуют принять важное для них профессиональное или жизненное решение, которое они до сих пор откладывали на потом. Теперь же сложатся благоприятные условия для того, чтобы учесть все важные «факторы» – только в таком случае вы можете рассчитывать на успех. Ну, а в начале следующей рабочей недели можно будет приступать к реализации планов, с которым это решение связано.

Лев

Львам можно планировать на это время важное семейное торжество. Разумеется, шумный праздник – с учетом ситуации, в которой все мы отказались – устраивать не стоит, но скромная вечеринка будет вполне кстати, особенно если учесть, что повод для этого у представителей знака более чем весомый. Главное, не звать в гости неприятных людей, даже если с ними представителей знака связывают кровные узы – не стоит портить настроение в такой день.

Скорпион

Скорпионы, которые являются самым мистическим знаком Зодиака. Лишний раз смогут убедиться в том, что в жизни довольно часто происходит то, что не укладывается в привычную нам материалистическую картину мира. То, что случится с н, будет похоже на чудо, которого они давно ждут. Разумеется, в жизни каждого из представителей знака оно проиграется по-разному – в личном, финансовом, жилищном или профессиональном плане, главное, что с этого в их жизни начнется светлая полоса.

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