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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Время на прочтение
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Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 25-26 октября

Нынешние выходные — 24 и 25 октября — позволят нам перейти от морального дискомфорта, когда мы будем переживать сомнения и недовольство, к полному душевному покою и релаксу.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Суббота, 25 октября, — один из самых сложных дней лунного календаря, когда нам придется буквально «отбиваться» от мошенников и искушений, которые могут преследовать каждого. Все — как положительные, так и отрицательные жизненные факторы — увеличатся в разы, что необходимо учитывать, планируя события дня — прежде всего, в хозяйственном отношении.

Астрологи считают этот день — испытанием на выдержку, которую проходят не все. Необходимо либо проявить волю и характер, либо провести время максимально тихо, не привлекая к себе внимания злых сил, активизировавшихся в это время.

Воскресенье, 25 октября, — день абсолютной мировой гармонии, когда звезды советуют во всем соблюдать умеренность и заботиться о моральном — и физическом — комфорте.

Желательно проводить уборку в доме и избавляться от всего, что захламляет жилое пространство — это поможет очистить атмосферу, способствующую успешной работе и полноценному отдыху, да и дышать — в физическом смысле — станет гораздо легче. Кому повезет в такое эмоционально неровное, но интересное время?

Телец

Тельцы, которые накануне могут получить приличную сумму денег, предстоит решение приятных вопросов — распределение бюджета и решение, на что именно потратить свалившиеся на голову средства.

Впрочем, за их выбор можно быть абсолютно спокойными: представители этого — одного из самых практичных — знаков не позволят себе растранжирить прибыль на легкомысленные приобретения — они потратятся на действительно нужные, и важные вещи, необходимые им как для успешной работы, так и для полноценного отдыха, который они ценят больше других.

Весы

К Весам успех и везение — несмотря на выходной, они коснутся профессиональных вопросах — придет, благодаря новой — свежей и продуктивной — идее, которую желательно сразу же начать воплощать в жизнь.

Почерпнуть ее представители знака могут где угодно — даже услышав в чужом разговоре, главное — сразу же оформить ее в качестве руководства для работы над новым проектом. Результатом работы станет как укрепление авторитета у коллег и начальства, так и материальная прибыль, которая, хоть и не сразу, окажется для представителей знака своевременной и заслуженной.

Стрелец

Стрельцам ни в коем случае нельзя упустить возможность превратить хаос, образовавшийся вокруг них, — как на работе, так и — особенно! — в быту.

Кто-то может решить, что на такие вопросы не стоит тратить предназначенные для отдыха выходные дни, но, во-первых, необходимость перемен в этой сфере уже назрела, а, во-вторых, наведя полный и идеальный порядок, представители знака уже в понедельник ощутят невероятное облечение. Жить и работать уютной обстановке и обновленной атмосфере станет гораздо легче, приятнее и результативнее.

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