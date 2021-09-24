Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 25-26 сентября

Нынешние выходные – 25 и 26 сентября – прекрасное время для воплощения в жизнь самых смелых и революционных идей.

В эти дни, несмотря на их статус выходных, отдохнуть не удастся – они благоприятны для активных и решительных действий. Необходимо приложить все возможные усилия, чтобы не упустить счастливый шанс достичь серьезных и перспективных целей. Кому повезет в такое время – 25 и 26 сентября?

В субботу – 25 сентября – звезды настоятельно рекомендуют отбросить все существующие у человека сомнения и идти вперед, несмотря ни на какие препятствия. Тот, кто хоть на минуту усомнится в своих способностях или в правильности цели, которую он перед собой поставил, вряд ли сможет чего-то добиться – как в профессиональной, так и в личной жизни. День особенно удачен для решения любых финансовых вопросов, поэтому важно воспользоваться шансом улучшить свое материальное положение.

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Воскресенье – 26 сентября – день кардинальных жизненных перемен, когда возможны самые неожиданные – и выгодные! – профессиональные и финансовые предложения. Главное, смело идти вперед и не отступать от принятых решений. Удачными окажутся также любые поездки, начавшиеся в этот день – как путешествия, так и командировки.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы могут рассчитывать на удачу в финансовых операциях. У каждого из представителей знака будет свой счастливый случай: одним вернут давний долг, другим – сделают дорогой подарок. Велика также вероятность того, что в эти дни во время встречи в неформальной обстановке представители знака получат эксклюзивное предложение занять престижную должность с соответствующей – заоблачной – зарплатой. Позитивные энергии говорят о том, что от него не стоит отказываться.

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Рак (22.06 – 22.07)

Ракам – неожиданно для них самих – повезет в личной жизни. Они могут как признаваться в любви, делать предложение руки и сердца, так и принимать такие признания и предложения, а потом планировать торжественные мероприятия и назначать день свадьбы. Если у кого-то из представителей знака пока еще нет возлюбленного, который мог бы уговорить изменить жизненный статус, сегодня у него появятся все шансы его встретить. Главное, не упустить свой счастливый случай, решив, что появившийся в окружении новый человек недостаточно хорош для них.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам, зачастую забывающим позаботиться о себе и своем здоровье, нынешние выходные предоставят приятную возможность уделить внимание не другим, а самим себе. Накопившееся за месяцы работы напряжение поможет снять посещение спа-салона, пара сеансов лечебного массажа или новая стрижка, которая, как водится, позволяет визуально сбросить как минимум пять лет. Важно помнить, что хорошее самочувствие и идеальный внешний вид матери – залог счастливой жизни всей семьи, поэтому скупиться на то, чтобы их обрести, не стоит.

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