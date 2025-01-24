Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 25-26 января

В субботу, 25 января, не стоит делать резкие движения – они не улучшат, а ухудшат ситуацию, какой бы сферы жизни она ни касалась. Время, как и положено в выходной, необходимо посвятить отдыху, если существует необходимость завершить начатую на неделе работу, нужно сосредоточиться на делах, не требующих новых идей и высокого уровня энергии – например, сортировке документов или наведению порядка на рабочем столе.

В воскресенье, 26 января, важно беречь энергию – из-з конфликтов с окружающими она может утекать как песок сквозь пальцы. От покупок – особенно крупных – в этот день лучше отказаться: скорее всего, они окажутся бракованными, поэтому очень быстро выйдут из строя, а, значит, нужно будет тратить деньги на новое приобретение. Кому повезет в такое непростое, но интересное время.

Овен

Овнам удастся воплотить в жизнь любой – даже самый смелый и амбициозный – проект, на реализацию которого они давно нацеливались. Основная работа придется на субботу, когда придется поработать ударными темпами, тогда в воскресенье можно будет почивать на лаврах, осознавая, какое большое дело удалось провернуть. Если этого покажется мало, имеет смысл посвятить свободное время планированию новых достижений: на «волне» своей победы можно будет правильно определить направление действий и распределить свои силы.

Близнецы

У Близнецов – неожиданно для них самих – откроется пророческий дар: они смогут «увидеть», что ждет их самих и тех, кто находится рядом. Ничего мистического в этой способности не будет – просто подключится подсознание, которое долго собирает информацию, а потом выдает сделанные выводы. Пораженные результатом, представители знака поверят, что стали ясновидящими, но уже через пару дней дар предсказывать будущее сойдет на нет. Важно воспользоваться нынешним шансом и подготовиться к грядущим событиям.

Водолей

Водолеи – особенно те из них, кто занимается творчеством – смогут достичь цели, к которой они стремятся: получат, как минимум, известность, а как максимум, славу. Они давно работают на этот результат, совершенствуясь и создавая настоящие шедевры, неудивительно, что им – наконец-то! – удастся заявить о себе миру: как критикам, так и поклонникам. Главное, не получить пресловутое «головокружение от успехов», которое может помешать представителям знака двигаться дальше – вперед и выше.

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