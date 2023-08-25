Кому из знаков Зодиака повезет в выходные – 26-27 августа

Нынешние выходные одинаково благоприятны как для работы, так и для отдыха, главное – понять, какой день идеально подходит для первого, а какой для второго, в таком случае удастся правильно использовать их энергетику.

26 и 27 августа – дни, когда можно – правда, разными способами – кардинальным образом изменить свою жизнь, главное, не упустить шанс, который дадут звезды. Кому повезет в это время?

В субботу, 26 августа, благодаря мощным энергиям дня, можно добиться потрясающих результатов в самых разных жизненных сферах: начиная с профессиональной, которой имеет смысл заняться, несмотря на выходной, до бытовой и хозяйственной, что логично для субботы. Правда, для этого необходимо использовать энергию, которой обеспечат нас звезды, максимально эффективно – не расходуя ее на мелочи. Для достижений необходимо выбирать только действительно важные цели, отказываясь от решения незначительных вопросов – они отнимут силы, но не принесут ожидаемого результата. Воскресенье, 27 августа, идеальный день для общения – прежде всего, с родными людьми и друзьями, что делает его идеальным для выходного. Поскольку он также приходится на финал лета, имеет смысл встретиться с теми, кого давно не видел, но кто близок и дорог.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы могут рассчитывать на удачу в решении финансовых вопросов любого масштаба – от незначительного до глобального. Так, возможна неожиданная, а потому особенно приятная прибыль: представителям знака могут вернуть долг или сделать подарок. Не менее вероятно известие о том, на работе им вот-вот повысят зарплату или выплатят премию – несмотря на неофициальный статус сообщения, оно будет реальным, а потому значительно повысит настроение.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Долгожданный звонок, на который Стрельцы уже перестали надеяться, сделает их по-настоящему счастливыми. Неважно, кто наконец-то появится в жизни представителей знака – старый друг или бывший возлюбленный, главное, что они смогут пообщаться и узнать причины, по которым их звонок, а затем и встреча так долго откладывались. Впрочем, эти людям, судя по всему, и помимо этого найдется, о чмм поговорить, иначе они не были бы близкими друг другу.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбам звезды настоятельно рекомендуют обратить внимание на сны, которые они смогут увидеть в это время. В них будет содержаться важная подсказка относительно того, как поступить в сложившейся жизненной ситуации. Поскольку сами представители знака уже отчаялись найти совет на этот вопрос, Вселенная – или подсознание – решили помочь им сориентироваться. Главное, не забыть свои сновидения и правильно расшифровать их.

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