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Кому из знаков Зодиака повезет в выходные — 26-27 июля
Значительная часть нынешних выходных — 26 и 27 июля — придется на период со сложной лунной энергетикой, но если следовать советам звезд, она не принесет никому никаких неприятностей.
Суббота, 26 июля, особенно первая половина дня, буквально пронизана негативом, который могут подталкивать людей — включая самых доброжелательных и спокойны — к неадекватным поступкам, ссорам и скандалам. Необходимо избегать выяснения отношений, финансовых трат, физической нагрузки — особенно с утра, в послеобеденное время можно постепенно возвращаться к обычному режиму существования. Тем не менее, даже в это время лучше отказаться от посещения салонов красоты — вместо улучшения внешнего вида, на которое логично надеяться в таком случае, можно получить противоположный результат. Важно также внимательно отнестись к своему здоровью: даже на незначительное недомогание нужно обратить внимание, это поможет предотвратить проблемы, вероятные в будущем. Воскресенье, 27 июля, нужно провести под знаком семьи — именно в это время нужно не только общаться с теми, кто находится с нами рядом сейчас, но и мысленно обращаться за помощью к представителям своего рода — даже тем, кто ушел в иные миры задолго до нашего рождения. Кстати, в ночь на воскресенье они могут явиться в снах, «сообщив» важную информацию — не стоит ее игнорировать. Кому повезет в такое интересное время?
Близнецы
Близнецам звезды настоятельно рекомендуют максимально терпимо относиться к слабостям близких людей, даже если они, как может показаться представителям знака, будут настойчиво испытывать их терпение. На самом деле это, конечно же, не так, а чтобы понять, в чем причина такого поведения, нужно проявить к ним побольше внимания. Сделав это, удастся не только найти общий язык в данный конкретный момент времени, но и значительно наладить отношения с родными и близкими в будущем.
Стрелец
Стрельцам необходимо внимательно наблюдать за событиями, которые будут происходить с ними в это время — ни одно из них, каким бы неожиданным оно ни казалось, не станет случайным — каждое будет определено поступками, которые мы совершили в прошлом — как давнем, так и ближайшем. Но главным является то, что — благодаря происходящему — именно в эти дни могут решиться серьезные — жизненные или профессиональные — вопросы, причем без усилий — сами по себе.
Козерог
Козерогам, которые — как и всегда — несмотря на выходной, будут сосредоточены только на работе, важно обращать внимание на факты, которыми станут им известными в это время, какими бы незначительные они на первый взгляд ни показались. Вполне возможно, что один из них даст возможность найти новый подход к решению старого — уже изрядно надоевшего — делового вопроса, что позволит преуспеть как в профессиональной, так и в финансовой сфере.
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