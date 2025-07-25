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Содержание Близнецы Стрелец Козерог

Суббота, 26 июля, особенно первая половина дня, буквально пронизана негативом, который могут подталкивать людей — включая самых доброжелательных и спокойны — к неадекватным поступкам, ссорам и скандалам. Необходимо избегать выяснения отношений, финансовых трат, физической нагрузки — особенно с утра, в послеобеденное время можно постепенно возвращаться к обычному режиму существования. Тем не менее, даже в это время лучше отказаться от посещения салонов красоты — вместо улучшения внешнего вида, на которое логично надеяться в таком случае, можно получить противоположный результат. Важно также внимательно отнестись к своему здоровью: даже на незначительное недомогание нужно обратить внимание, это поможет предотвратить проблемы, вероятные в будущем. Воскресенье, 27 июля, нужно провести под знаком семьи — именно в это время нужно не только общаться с теми, кто находится с нами рядом сейчас, но и мысленно обращаться за помощью к представителям своего рода — даже тем, кто ушел в иные миры задолго до нашего рождения. Кстати, в ночь на воскресенье они могут явиться в снах, «сообщив» важную информацию — не стоит ее игнорировать. Кому повезет в такое интересное время?

Близнецы

Близнецам звезды настоятельно рекомендуют максимально терпимо относиться к слабостям близких людей, даже если они, как может показаться представителям знака, будут настойчиво испытывать их терпение. На самом деле это, конечно же, не так, а чтобы понять, в чем причина такого поведения, нужно проявить к ним побольше внимания. Сделав это, удастся не только найти общий язык в данный конкретный момент времени, но и значительно наладить отношения с родными и близкими в будущем.

Стрелец

Стрельцам необходимо внимательно наблюдать за событиями, которые будут происходить с ними в это время — ни одно из них, каким бы неожиданным оно ни казалось, не станет случайным — каждое будет определено поступками, которые мы совершили в прошлом — как давнем, так и ближайшем. Но главным является то, что — благодаря происходящему — именно в эти дни могут решиться серьезные — жизненные или профессиональные — вопросы, причем без усилий — сами по себе.

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Козерог

Козерогам, которые — как и всегда — несмотря на выходной, будут сосредоточены только на работе, важно обращать внимание на факты, которыми станут им известными в это время, какими бы незначительные они на первый взгляд ни показались. Вполне возможно, что один из них даст возможность найти новый подход к решению старого — уже изрядно надоевшего — делового вопроса, что позволит преуспеть как в профессиональной, так и в финансовой сфере.

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