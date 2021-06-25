Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 26-27 июня

Нынешние выходные, 26 и 27 июня, связаны друг с другом в соответствии со знаменитой пословицей "что посеешь, то и пожнешь".

Прилет бумеранга ожидается практически мгновенно: за все ошибки, совершенные в субботний день, придется отвечать в воскресенье, так что необходимо сдерживать себя, не допуская слов и поступков, за которые впоследствии будет стыдно. Так кому повезет в эти дни – 26 и 27 июня?

Суббота, 26 июня, день, когда каждый из нас обретает долгожданную свободу говорить и действовать, которая, тем не менее, не означает бездумные слова и действия – очень важно уметь вовремя остановиться, иначе очень быстро придется пожалеть о грубости, глупости или бестактности, допущенных в это время. Необходимо помнить о том, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого, на которую он тоже имеет право. Если соблюдать это правило, воскресенье, 27 июня, пройдет спокойно – без потрясений и неприятностей. Главные враги человека в этот день – лень, пассивность, отказ от своих мнений и взглядов, а также подверженность чужому – необязательно правильному и доброжелательному – мнению. Несмотря на статус выходного дня, бездельничать в это время нежелательно – необходимо найти себе необременительное и приятное, но при этом развивающее мозги занятие – например, почитать интересную книгу или поиграть с кем-то из домашних или друзей в шахматы.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам удастся воплотить в жизнь любое – даже самое смелое – начинание, о котором они давно подумывали, но пока не знали, с какой стороны подступиться. Нынешние дни, несмотря на статус выходных, благоприятны для составления бизнес-планов, деловых договоренностей, постановки профессиональных целей, а также разработки тактики и стратегии ее достижения. Можно также не полениться и сделать долгожданный первый шаг на длительном пути – он окажется на редкость удачным и в конце концов приведет туда, куда нужно.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам звезды настоятельно рекомендуют провести эти дни со своими близкими – друзьями и родными, общение с ними не только принесет представителям знака массу приятных впечатлений и незабываемых воспоминаний, но и пополнит запасы энергии, которые в последнее время начали иссякать. Находясь в компании с приятными людьми, им удастся настроиться на лирический лад, вспомнить прошлое, помечтать о будущем – благодушная атмосфера надолго поселится в душе и подарит оптимистический взгляд на мир, в котором они так нуждаются.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы, пока все вокруг будут напропалую праздновать, успеют не только поучаствовать во всеобщем веселье, но и обратить его себе во благо. Так, среди окружающих их – знакомых и незнакомых – людей представители знака вполне могут встретить человека своей мечты, точнее, свою вторую половинку. В первом случае это, скорее всего, окажется незнакомец, случайным образом затесавшийся в их компанию, во втором – тот, кого они давно знают, но до сих пор не воспринимали с такой – романической – точки зрения, теперь же у них как будто бы пелена спадет с глаз.

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