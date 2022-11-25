Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 26-27 ноября

Нынешние выходные – довольно сложные в моральном отношении дни, когда звезды будут испытывать людей на прочность, однако опасаться этого не стоит – душевных сил вполне хватит на то, чтобы преодолеть любые негативные обстоятельства.

26 и 27 ноября – время противостояния добра и зла, правда, ни у одной силы не хватит мощности, чтобы "перекрыть" другую, поэтому они будут балансировать на воображаемой оси, время от времени перевешивая одна другую. Поэтому очень важно определиться с тем, на какую чашу весов ты в конце концов положишь свои мысли, надежды, намерения и поступки. Кому повезет в такое сложное, но интересное время?

Суббота, 26 ноября, чревата повсеместным напряжением в атмосфере, которое выразится в повышенной конфликтности и вспыхивающих то тут, то там ссорам. Тем не менее, если заранее подготовиться к особенностям этого дня – поменьше общаться с окружающими, особенно агрессивно настроенными, людьми, пореже покидать стены своего дома – то он пролетит незаметно и не оставит по себе негативных воспоминаний. Главное, сознательно не встревать в чужие разборки и не искать приключений на свою голову – в этот день человек, как никогда, является кузнецом своего счастья – впрочем, несчастья тоже.

В воскресенье, 27 ноября, главной темой для размышлений станет недовольство своими достижениями – как профессионального, так и личного характера, и, как следствие, самим собой. Даже успешным во всех отношениях людям может показаться, что они много чего недополучили во всех сферах жизни и деятельности, и виной всему – они сами: недосмотрели, недодумали, недоделали, да и вообще прошляпили. От таких мыслей необходимо отвлечься – лучше всего заняться тем, что любишь. Так время пролетит незаметно, а уже в понедельник человек может и не вспомнить о том, что его так тревожило вчера.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы – правда, преимущественно те, кто решит на выходных заняться работой – могут рассчитывать на успех в любых действиях, касающихся решения профессиональных вопросов. Им удастся сделать даже больше того, что они изначально запланировали, главное – никуда не торопиться и поступательно переходить от реализации одного пункта плана к другому. Результат такого труда уже в понедельник высоко оценит начальство.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам можно – и даже нужно – подавать документы на участие в международных программах и получение грантов на работу над журналистскими или литературными проектами. Сегодня им удастся составить резюме таким образом, что инстанции, от которых зависит конечный результат, придут от него в восторг. Так что представители знака могут считать, что положительный вердикт у них, как говорится, в кармане.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы – с большой долей вероятности – получат хорошее известие, которое давно ждали. Для каждого из представителей знака оно будет своим: кому-то позвонит давний друг или бывший возлюбленный, с которым они не общались долгое время, кто-то получит предложение выгодной – как в материальном, так и в моральном отношении – работы или подработки: в любом случае повод для радости будет у всех.

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