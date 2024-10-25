Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 26-27 октября

Нынешние выходные, 26 и 27 октября, по своей космической энергетике настолько разные, что подходят для отдыха разной направленности – как активного, так и пассивного, но если очень нужно, то можно и поработать.

Суббота, 25 октября, – светлый и спокойный день, без каких-либо проявлений злобы, раздражительности и агрессии – считается одним из лучших для отдыха, причем как морального, так и физического. Астрологи считают его идеальным для творчества: можно создавать и презентовать свои произведения искусства, а также приобщаться к чужим, посещая музеи, выставки и вернисажи. Окружающие на люди настроены максимально доброжелательно, поэтому можно не опасаться споров, ссор и конфликтов – как с близкими, так и с чужими, зачастую совершенно не знакомыми. Можно отправляться в поездки – считается, что они обязательно окажутся успешными.

Воскресенье, 27 октября, также благоприятно для путешествия, но только в том случае, если он связано с водой – это день Нептуна, управляет которым стихия воды. Астрологи считают, что это прекрасное время для получения новых знаний – особенно успешным окажется самообразование: удастся как подтянуть необходимую для успешной работы профессиональную компетентность, так и стать более разносторонне развитым человеком. Кому повезет в это время?

Овен

Овнам звезды настоятельно рекомендуют – разумеется, если позволит погода – провести хотя бы часть времени на природе. Во-первых, это поможет восстановить моральные и физические силы, которые понадобятся на следующей неделе. Во-вторых, скорее всего, это удастся сделать в компании близких людей или друзей, а это значит, что время пройдет не только с пользой, но и с удовольствием, а это опять-таки будет работать на отдых и релакс – результат окажется потрясающим.

Рак

Ракам просто необходимо проявить долю здорового эгоизма и посвятить выходные не друзьям и даже не семье, а самим себе. Конечно, не у всех будет возможность посетить SPA-салон, но его подобие прекрасно можно организовать дома. Удовольствие, которое получат представители знака, будет ничем не хуже, поскольку главное не престижное – и пафосное – место, а результат, который превзойдет все ожидания. Вот только после всех процедур нырять снова с головой в домашнюю работу не стоит.

Стрелец

Стрельцам, которые – в силу свойственной им непоседливости – давно мечтают сменить место жительства, удастся наконец-то найти достойный вариант, который устроит не только их самих, но и членов их семьи. Главное, не торопиться и тщательно просчитать и изучить все сопутствующие этому важному выбор обстоятельства. Конечно, предусмотреть все невозможно, но внимательно прочитать соответствующие документы и навести справки о соседях не так уж и трудно.

Читайте также: