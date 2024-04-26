Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 27-28 апреля

Нынешние выходные – 27 и 28 апреля – одинаково хорош подходят для отдыха, но – у каждого из этих двух дней есть свои нюансы, поэтому и занятия в каждый из них необходимо подбирать соответствующие.

Суббота, 27 апреля, является продолжением – можно даже сказать, "хвостом" – 19-го лунного дня, который растянулся на двое календарных суток. Он достаточно тяжел в энергетическом плане, хотя к субботе его негатив и несколько ослабеет, склоняет людей к конфликтам, а тех, кто не до конца уверен в своей точке зрения – к принятию чужой. В выходной день такое лунное настроение не станет проблемой, а всего-то и нужно – оставаться дома и получить удовольствие от домашних хлопот или абсолютно безделья. Это позволит восстановить силы, которые понадобятся уже завтра – в воскресенье, 28 апреля. Этот день жаль проводить впустую – он предназначен для старта серьезных, прежде всего, профессиональных проектов, они просто обречены на успех. Если же важных дел нет или категорически не хочется ими заниматься, можно и отдохнуть, но – только активно.

Лев

Львы могут получить долгожданное известие, которое сделает их по-настоящему счастливыми. Дело в том, что они уже отчаялись его получить, поэтому и без того закономерная радость окажется возведенной в самую высокую степень. Интересно, что даже когда первое – наиболее полное и острое чувство – пройдет, останется не мене приятное, но при этом гораздо более длительное послевкусие, примиряющее с действительностью.

Весы

Весам, которые, продемонстрировав совершенно не свойственные им качества – упрямство и склонность к конфликтам, умудрились рассориться практически со всеми близкими людьми, пришла пора мириться с ними. Поскольку вина за раздоры лежит исключительно на них, то и первые шаги делать им. И тут для представителей знака у звезд есть хорошие новости: те, кого они обидели, не станут держать на них зла.

Водолей

Водолеям улыбнется финансовая удача в виде неплохих – можно даже сказать, солидных – денежных выплат. Нельзя сказать, что они станут для них полной неожиданностью – представители знака неплохо потрудились для того, чтобы их получить, но значения прибыли и радости от нее это никоим образом не умаляет. Главное, подумать о том, как правильно – и бережливо – распорядиться своими доходами.

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