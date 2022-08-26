Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 27-28 августа

Выходные, 27 и 28 августа, представляют собой логическую цепочку – можно ставить перед собой цели и начинать движение к ним. Энергетика этого времени будет нарастать постепенно, поэтому действовать необходимо без спешки, учитывая уровень сил – они будут увеличиваться день ото дня.

Суббота, 27 августа, идеально подходит для планирования важных профессиональных и личных дел. Во-первых, каждый ясно сможет увидеть свои перспективы и определить, какими способами можно будет достичь той или иной цели. А вот начинать движение к ним в этот день нежелательно – имеющихся в наличии сил хватит только на самые элементарные действия, направленные на поддержание жизни – как в переносном, так и в буквальном смысле слова. Приступать к реализации своих планов можно – и нужно! – в воскресенье, 28 августа, когда уровень энергетики позволит добиться серьезных результатов. Впрочем, несмотря на вышесказанное, планирование можно продолжать – оно по-прежнему будет успешным.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы – с большой долей вероятности – наконец-то получат то, о чем мечтают. Для каждого из представителей знака это будет что-то свое: долгожданное знакомство – или встреча – с любимым человеком, поездка за рубеж или подарок, с которым тот, кто его преподнесет, смогут угодить представителям знака. Необходимо обязательно поблагодарить того, кто будет стоять за этим событием или подношением, в противном случае в следующий раз на исполнение желаний можно не рассчитывать.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам звезды подарят шанс наладить отношения с людьми, с которыми их – давно или недавно – развела судьба. Велика вероятность неожиданной встречи, которая порадует обе стороны, поскольку создаст благоприятные условия для примирения, которое будет воспринято как знак судьбы. Главное, не вспоминать о былом конфликте – связанные с ним подробности могут вызвать негативные эмоции и на какое-то время снова сделать хорошие отношения невозможными.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, скорее всего, именно в эти дни узнают, что их усилия – во всяком случае, те, что были приложены в течение нескольких последних месяцев – не пройдут даром, а, напротив, увенчаются успехом. Возможно, они станут лауреатом какой-нибудь премии, что наилучшим способом отразится на их карьере, профессиональной репутации и, что немаловажно, материальном положении. Представители знака могут отпраздновать это событие, а вот расслабляться не стоит – впереди у них еще много серьезных свершений.

Читайте также: