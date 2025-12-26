Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 27-28 декабря

Гороскоп / © Credits

Суббота, 27 декабря, астрологи называют «днем квантового скачка»: количество усилий, которые мы прилагали для решения того или иного вопроса, наконец-то перейдут в качество, подарив нам новую — более приятную, интересную и даже праздничную — реальность.

Можно и нужно переосмысливать совершенные поступки м при этом хвалить себя за успехи и анализировать ошибки, без которых никто обойтись не может. Энергии дня также позволят трезво оценить свои возможности и ресурсы, и решить, какие задачи на по силам, а какие пока лучше отложить на некоторое время.

Воскресенье, 28 декабря, день, когда людьми овладевает темная энергетика, приводящая к злости, раздражительности и агрессии. В это время нужно как можно меньше общаться с окружающими и с осторожностью тратить деньги — желательно только на самые необходимые покупки. Ответ на важный вопрос сегодня может прийти к вам во сне, поэтому любое сновидение требует серьезного внимания и грамотного толкования. Кому повезет в это время?

Рак

Ракам желательно потратить выходные, так сказать, по их прямому назначению — то есть, на отдых. Особенно это коснется воскресенья, но и субботу тоже не стоит посвящать домашним хлопотам — их у представителей знака в преддверии праздника и так будет предостаточно. Самое время восстановить силы, которые пригодятся им для того, чтобы превратить свой дом в идеальное место для встречи Нового года, а для этого им придется много времени провести за уборкой и готовкой.

Лев

Львам в эти дни — на то они и выходные — звезды советуют встретиться с друзьями, особенно теми, кого они давно не видели. В финале года можно будет вместе с ними не только подвести итоги прошедших двенадцати месяцев, но и поделиться своими планами на будущее. На последние важно обратить особое внимание, поскольку все, что будет задумано в это время, имеет все шансы на успешное воплощение в жизнь — как говорят в таких случаях, сказка получит все шансы на то, чтобы стать былью.

Рыбы

Рыбы в эти дни смогут начать жизнь с чистого листа или открыть новую ее страницу — тут уже кому какая метафора больше нравится. События нынешних выгодных на первый взгляд не покажутся предстаивтелям знака значительными, поскольку их истинный смысл станет им понять — как это часто бывает — только спустя некоторое время. Пока же просто достаточно относиться ко всему происходящему с максимальным внимание% нельзя упустить счастливый шанс, который подкинет судьба.

