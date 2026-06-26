Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 27-28 июня

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Суббота, 27 июня, — день возращения в нашу жизнь прошлого, которое внесет в нее не только традиционные в таких случаях воспоминания, но и существенные перемены. Велика вероятность появления людей, отношения с которыми в свое время — рано или поздно — не были окончательно завершены, теперь же в ни можно будет поставить окончательную — как положительную, так и отрицательную — точку.

Также можно будет переосмыслить и переоценить события, которые произошли в прошлом: вполне возможно, что теперь на них удастся посмотреть иначе — с непривычной точки зрения. Груз прошлого можно оставить позади, отпарившись в будущее налегке — без груза прошлых ошибок. Для начинаний — даже хозяйственного плана — время не подходит, но можно учиться чему-то новому, не только усваивая новые знания, но и переосмысливать информацию. Время подходит для любого вида отдыха, и только поездки — даже непродолжительные и недальние — нужно отложить на другой день.

Воскресенье, 28 июня, — день мощной энергетики, которая сделает возможной реализацию важного проекта, который не обязательно должен быть хозяйственным — профессиональные вопросы, несмотря на выходной, не только можно, но и нужно решать, а отдохнуть можно будет и позже.

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От общения в это время лучше отказаться — эмоциональные «качели», которые будут менять наше настроение со знака «минус» к знаку «плюс» и обратно плохо отразятся на отношениях с окружающими людьми. Кому повезет в такое разнообразное и интересное время?

Близнецы

Близнецам не стоит отказываться от возможности на время оставить работу и отравиться отдыхать. При этом совершенно неважно, куда именно они уедут — главное, полностью сменить картинку за окном и напитаться новыми впечатлениями, которые дадут возможность набраться сил, необходимых для жизни и работы.

При этом звезды не советуют им, как главным шопоголикам зодиакального круга, в месте, выбранном ими для отпуска, ходить по магазинам. Да, возможно, они и смогут приобрести много новых — так нужных им — вещей, но в результате эмоции окажутся совсем не тем, которые им необходимы — нужные обеспечат пляж, походы и экскурсии.

Рак

Ракам — особенно тем из них, кто на этой неделе отмечает свой день рождения — подарки, похоже, приготовили не только друзья и родственники, но и звезды. Обстоятельства сложатся настолько благоприятным образом что они смогут исполнить свою давнюю, мечту, которую в последнее время уже начали считать совершено недостижимой.

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Правда, усилия для ее воплощения в жизнь, предстаивтелям знака придется приложить самим — это даже лучше, поскольку они, во-первых, лучше знают, чго именно хотят, а, значит, смогут выполнить все с максимальной точностью. А во-вторых, своим счастьем — а речь именно о нем — они будут обязаны только самим себе.

Рыбы

Рыбы, которые после перерыва — кто продолжительного, а кто не очень — смогут наконец-то смогут вернуться к любимой работе, которую они начнут делать уже в выходные, чтобы к началу рабочей недели быть во всеоружии в профессиональном отношении.

Представители знака и сами будут удивлены тому, насколько сильно они соскучились по профессиональной деятельности — так, что готовы тратить на такую деятельность время, предназначенное для отдыха. Усилия окажутся ненапрасными: вскоре — а, возможно, уже в эти дни — будут видны первые их результаты, на которые они, скорее всего, даже не рассчитывали.

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