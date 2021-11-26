Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 27-28 ноября

Нынешние выходные – 27 и 28 ноября – выпадают на один и тот же, 24-й лунный день, поэтому похожи друг на друга, как близнецы

Они – во всяком случае, если следовать рекомендациям звезд – предназначены для серьезных профессиональных свершений и принятия важных решений, но в выходные этого не хочется, да и не нужно, поэтому необходимо сосредоточиться на отдыхе, что, впрочем, тоже не возбраняется. Кому повезет в эти во всех отношениях благоприятные дни?

Суббота и воскресенье, 27 и 28 ноября, идеально подходят для проведения и посещения культурных мероприятиях. Для тех, кто работает в индустрии развлечений или занимается организацией разного рода праздников, от юбилеев и годовщин свадеб до детских утренников, наступает звездный час: клиенты оценят их работу по достоинству, и в будущем от заказчиков буквально не будет отбоя. Те, чья работа не связана с ивент-услугами, могут отправляться на встречу с прекрасным – например, в театр, музей или выставочный зал. Впрочем, невозможность выйти из дома – не повод для того, чтобы отказываться от любимых книг, хорошего кино и классической музыки, которым можно посвятить все свободное время.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецов могут ожидать солидные денежные поступления. Вряд ли они окажутся неожиданными – представители знака хорошо потрудились, чтобы их заработать, но сумма, похоже, превзойдет даже самые смелые их ожидания. Когда первая радость уляжется, представителям знака необходимо будет подумать, как распорядиться своим доходом. Не стоит поддаваться соблазну потратить полученные деньги на вещи, о которых давно мечталось, лучше заставить их работать, открыв, например, депозит.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки получат важный шанс наладить отношения с близкими людьми. На любое их предложение вместе провести время – отправиться на прогулку в парк или близлежащий лес, заняться спортом, устроив своеобразные соревнования, затеять праздничный обед или ужин – домашние воспримут все с энтузиазмом. Совместное времяпрепровождение не только принесет всей семье массу положительных эмоций, но и оставит незабываемые воспоминания.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы, нуждающиеся в профессиональной помощи и поддержке, несмотря на выходные, смогут собрать вокруг себя команду единомышленников. Переговоры о совместной работе можно начинать ежедневно – собеседники будут склонны принимать на веру все аргументы, при помощи которых представители знака станут убеждать их в своей точке зрения. Если они окажутся правильными, трудностей с "агитацией" не возникнет, а там уже можно будет определяться со стратегией и тактикой достижения поставленной цели.

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