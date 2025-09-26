Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 27-28 сентября

Гороскоп / © Credits

Суббота, 27 сентября, нас может накрыть мощный поток космической энергии, которой, несмотря на все ее силу, необходимо распоряжаться экономно: не стоит тратить все и сразу, определенную часть желателно отложить на потом.

Особенно опасно ощутить всесильность и, как следствие, вседозволенность — до добра понимание, что «схватил бога за бороду» еще никого не доводило, особенно если оно — как в этот день — является ложным.

Лучшим занятием такого дня будет творческая самореализация, а также активный отдых: можно заниматься спортом, участвовать в пеших экскурсиях, плавать и даже танцевать — ради этого неплохо было бы даже записаться в соответствующую студию.

Воскресенье, 28 сентября, день, когда человек меняется изнутри, переосмысливая свою предыдущую жизнь — или хотя бы некоторый ее период — делает выводы, думает над тем, как исправить ситуацию, если он подлежит исправлению. Несмотря на выходной, нельзя бездействовать — необходимы посильные нагрузки, в том числе, и спортивные — так, активные виды спорта можно заменить йогой или скандинавской ходьбой. Кому повезет в это время?

Рак

Ракам, которые очень не любят покидать свой дом в любое время и — особенно — в выходные дни, звезды советуют выйти из зоны комфорта и отправиться «в свет»: в театр, на концерт или на центральную площадь города, где всегда много людей. Именно там представители знака — прежде всего, те, кто пока еще по какой-то причине одинок — могут встретить человека, который займет серьезное место в их жизни — главное, не упустить такой — счастливый — шанс.

Весы

Весы смогут изменить свою жизнь к лучшему одной только силой слова, и это не сказка и не фантазии. Позитивная энергия этого времени будет способствовать практически мгновенной материализации любых высказываний. Именно поэтому представителям знака очень важно думать ад тем, что они говорят, чтобы впоследствии не сетовать на то, что они, высказав свое желание вслух, получили совсем не то, о чем мечтали, а то и нечто совсем противоположное.

Козерог

Козероги в нынешние выходные могут начать свою жизнь с чистого листа, выстроив ее так, как им нужно, и избавившись при этом от всего, что им мешает их счастью. Правда, для этого им — хотят они того или нет — придется признать, что в последнее время они много делали неправильно, что для представителей этого — довольно упрямого — знака будет не так просто сделать. Зато, если им удастся посмотреть правде в глаза, они почувствуют облегчеие и поймут, как действовать дальше.

