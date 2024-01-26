Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 27-28 января

Нынешние выходные, 27 и 28 января, подходят для отдыха только в том случае, если человек, даже в соответствующем релаксации – расслабленном – состоянии умеет контролировать себя и сдерживать своим эмоции.

Суббота, 27 января, - день, предназначенный для веселья: в такое время люди теряют бдительность – они готовы откровенничать даже с незнакомцами, признаваясь в тайнах, которые стоило бы сохранить исключительно для внутреннего пользования. Особенно это качество обостряется под влиянием алкогольных напитков, которым в этот день нужно сказать категорическое "нет!".

Воскресенье, 28 января, к доверчивости, присущей нам в предыдущий день, добавит апатию и покорность, которые сделают нас восприимчивыми к чужому мнению и не позволят сопротивляться постороннему влиянию. Проще говоря, мы будем идти на поводу у окружающих нас людей, что особенно опасно в отношении тех, кто может использовать нашу слабость в собственных – корыстных – интересах. Кому повезет в это время?

Рак

Раки могут встретить человека из недавнего прошлого, о котором, тем не менее, часто вспоминали – возможно, речь будет идти об их однокурсниках и даже одноклассниках. За то время, пока они не виделись, старый знакомый успел достичь серьезного карьерного положения, и теперь может составить протекцию представителям знака. Не стоит отказываться от помощи – она будет искренней и бескорыстной.

Дева

Девы, энное время назад поссорившиеся с близким человеком и страдающие по этому поводу, смогут урегулировать сложившуюся ситуацию к общему удовольствию. Обстоятельства сложатся таким образом, что две противоборствующие стороны окажутся одновременно в одном и ом же месте, и им ничего не останется, как начать общаться друг с другом – слово за слово они помирятся.

Весы

До Весов могут дойти приятные известия, которых они ожидали уже довольно давно. В каждом конкретном случае его содержание будет отличаться, но представители знака, узнав о нем, почувствуют себя по-настоящему счастливыми. Звезды настоятельно советуют им не торопиться с ощущениями – чувство радости необходимо растянуть на максимально длительное время.

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