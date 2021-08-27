Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 28-29 августа

Нынешние выходные – 28 и 29 августа – связаны между собой, как причина и следствие.

Перемены, которые несет в себе суббота, и наше в них участие ведут к обретению опыта и, как следует, мудрости, которую можно будет почувствовать уже в субботу. Кому повезет в такое интересное время – 28 и 29 августа?

Субботу, 28 августа, астрологи считают революционным днем, когда возможны пертурбации в любых сферах жизни – от смены общественного строя до ремонта в квартире или доме. Сделать возможными любые жизненные свершения позволит энергия, которую обеспечат человеку высшие силы, поэтому можно замахнуться на любые – даже самые сложные – проекты, главное, чтобы их целью были перемены – в противном случае ничего сделать не удастся.

В воскресенье можно будет не только подвести предварительные итоги собственных действий, но и сделать выводы, относительно того, чему их научили события. В этих знаниях и будет заключаться опыт, который со временем мы назовем мудростью – она еще не раз нам пригодится.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам повезет в финансовых вопросах любого масштаба – от незначительных до самых серьезных. Прежде всего возможна неожиданная и вполне приличная прибыль – известие о повышении зарплаты, премия или дорогой подарок, о котором давно мечтали представители знака. Удачно сложатся дела и у тех, чья профессия связана с торговлей, причем вне зависимости от того, будут они покупать или продавать: в первом случае им удастся приобрести хорошую и качественную вещь со значительной скидкой, а во втором – очень выгодно продать свой товар.

Близнецы (22.05 – 21.06)

У Близнецов – неожиданно для них самих – откроется дар предвидения: они смогут узнать, что ждет как их самих, так и тех, кто их окружает. Ничего мистического в этой способности не будет – просто подключится подсознание, которое долго – по крупицам – собирает информацию, а потом выдает ее на-гора. Пораженные результатом, представители знака поверят, что стали ясновидящими, но уже через пару дней дар предсказывать будущее сойдет на нет, возвращая Близнецов с небес на землю, и так – до следующего раза. Важно воспользоваться нынешним шансом и подготовиться к грядущим событиям.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, которым и в выходные неймется – так хочется поработать, не изменят своей привычке и в нынешние выходные. И это к лучшему, поскольку им удастся развить чрезвычайную и редкостную даже для них трудоспособность и за два дня выполнить недельный план. В результате представители знака не только смогут рассчитывать на хорошее материальное вознаграждение, но и получат удовольствие от того, что занимались любимым делом. Особый успех ждет тех, чья профессия – или хобби – связаны с творчеством: велика вероятность того, что в результате они создадут настоящий шедевр.

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