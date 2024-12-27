Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 28-29 декабря

Нынешние выходные – 28-29 декабря – предназначены звёздами для спокойного и неспешного существования, что логично в конце года: можно побыть наедине с собой и подумать о прошлом и будущем.

Суббота, 28 декабря, день мудрости и знаний, в том числе, и тайных, которые позволяют многое понять о себе и своей жизни, а также найти ответы на важные вопросы, которые мы уже и не надеялись решить. О своих секретах сегодня лучше никому не рассказывать – даже проверенный человек может, сам того не желая, нечаянно о них проболтаться. А став – вольно или невольно – обладателям чужой тайны, ни в коем случае нельзя делиться ею с кем бы то ни было, а лучше всего вообще о ней забыть.

Воскресенье, 29 декабря, один из самых чистых, светлых и гармоничных дней лунного календаря, Его энергетика ни в коем случае нельзя нарушать негативом – непорядочными поступками, злыми словами, громким голосом и даже нехорошими словами: последствия могут быть неприятными и, что немаловажно, необратимыми. В этот день нежелательно заниматься любыми делами – даже предпраздничные домашние хлопоты лучше отложить на понедельник. Кому повезет в такое гармоничное время?

Овен

Овнам звезды обещают финансовую удачу, но, если в будний день она коснулась бы бизнеса, то в выходные она, скорее всего, принесет неожиданные, а потому особенно приятные сюрпризы. Подарки, которые сделают им окружающие их люди – как близкие, так и не очень – могут принять любой вид – от вещи, о которой представители знака давно мечтали, до приятной суммы денег, «упавшей» на их карточку.

Лев

Львам нынешние выходные принесут приятные события в личной жизни. Тут каждый представитель знака может выбирать что-то свое: те, кто по какой-то причине одинок, смогут накануне Нового года встретиться с человеком, который, согласно примете, надолго задержится в их жизни, а у тех, кто давно состоит в отношениях, жизнь заиграет новыми красками. Главное – с готовностью принять перемены, которые буквально ворвутся в жизнь.

Весы

Весам звезды советую самим изменить свою жизнь к лучшему и для этого немного… поколдовать. Речь идет о так называемой домашней магии, которая вполне по силам каждой из представительниц знака. Достаточно вспомнить о своем хобби и создать нечто, что поможет украсить интерьер и внести в него капельку магии – от елочной игрушки до фирменного блюда, в любом случае вау-эффект будет обеспечен.

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