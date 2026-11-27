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Суббота, 28 ноября — один из самых гармоничных и счастливых дней во всем лунном календаре, который успокаивает нас и сглаживает неприятности, с которыми мы могли столкнуться накануне.

За серьезную работу, даже если она коснется домашнего хозяйства, в это время лучше не браться, поэтому с полным правом — как и положено в выходной — желательно посвятить время отдыху. Также в этот день можно собственноручно создавать талисманы и обереги, которые помогут обезопасить себя от возможного в будущем негатива.

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Воскресенье, 29 ноября — день неторопливой — в некоторых случаях, даже пассивной — энергии, когда — и это логично в выходной день — активно действовать не стоит, зато можно и нужно составлять планы на будущее — как ближайшее, так и отдаленное. Правда, сначала необходимо будет проанализировать поступки, совершенные в предыдущий профессиональный и жизненный — этап.

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В таком случае удастся учесть все свои удачи и промахи, что очень важно, поскольку является лучшим способом достичь успеха. В этот день также сложатся благоприятные условия для сбора важной информации, касающейся как деловой и финансовой деятельности, так и личной жизни. Кому повезет в такое — во всех отношениях хорошее — время?

Овен

Овнам в эти дни необходимо сделать выбор между двумя видами работы, к одной из которых им необходимо будет приступить уже в ближайший понедельник — к новым начинаниям или старому проекту, который давно пора завершить. Каждый из представителей знака примет собственное — только ему понятное — решение, поэтому универсального выхода из слоившейся ситуации нет и быть не может.

Главное — тщательно продумать все факторы «за» и «против, только так удастся определится с выбором пути и остановиться на том, который окажется единственно правильным и перспективным.

Водолей

Водолеи в эти дни могут получить интересное предложение поработать и, как следствие, неплохо заработать. Несмотря на его неформальный характер, что вполне объяснимо в выходные, серьезности приглашения это не отменяет — на него обязательно нужно обратить внимание.

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Правда, и определяться без малейших раздумий нежелательно — нужно взять время на размышление, и тот факт, что важный разговор произойдет в выходные, окажется более чем удачным. Принимая окончательное решение, важно взвесить свои силы — будет обидно, если они иссякнут на полпути.

Рыбы

Рыбы могут похвастаться приятными событиями в личной жизни, на которые они рассчитывали уже довольно давно и теперь — наконец-то! — дождались. Скорее всего, они будут связаны с появлением в их жизни нового — отвечающего всем их критериям — человека, но и встречу с прежним возлюбленным, с которым их когда-то связывали романтические отношения, тоже нельзя сбрасывать со счетов.

Главное — помнить о том, что счастье любит тишину, и никому не рассказывать о вновь открывшихся обстоятельствах — чтобы не сглазить.

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