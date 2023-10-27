Кому из знаков Зодиака повезет в выходные – 28-29 октября

Нынешние выходные – дни кардинально противоположной энергетики, что скорее хорошо, чем плохо: в течение всего двух дней можно будет испытать целую гамму ощущений – от нервного возбуждения до полного покоя и расслабления.

28 и 29 октября можно будет успеть как переделать массу бытовых и хозяйственных дел, так и полноценно отдохнуть, восстановив силы в том объеме, который необходим для того, чтобы провести на энергетическом подъеме всю наступающую рабочую неделю. Кому повезет в это время?

Суббота, 28 октября, у астрологов считается днем испытаний на прочность, которое могут пройти далеко не все люди. Они будет состоять в том, что огромный поток энергии поможет достичь успеха только тем, кто сможет его обуздать. Дело, за которое мы возьмемся в это время (скорее всего, оно окажется хозяйственно-бытовым), будет продвигаться как будто бы само собой – может даже создаться впечатление, что кто-то нам в нем помогает. Главное, сосредоточиться не на результате, а на процессе – только так можно будет сделать все качественно и в срок.

Воскресенье, 29 октября, – день кристально чистой и мощной энергии, которую несмотря на ее большое количество, необходимо расходовать разумно и экономно. Лучше всего день подходит для отдыха и релаксации, ну а те, кому совсем невмоготу сидеть без дела, могут заняться интеллектуальной деятельностью.

Овен

Овнам дополнительный – непременно позитивный – заряд энергии даст искусство, с которым они, увы, не так уж часто соприкасаются: звезды настоятельно советуют им отправляться в театр – как оперу, так и в драматические, посещать художественные выставки и музеи. Кстати, велика вероятность, что именно на одном из таких мероприятий они смогут встретить свою вторую половинку. Разумеется, это касается только тех представителей знака, кто до сих не устроил свою личную жизнь.

Дева

Девам, которые рискуют редко, но всегда с неизменно хорошим результатом, в эти выходные звезды настоятельно рекомендуют испытать судьбу посредством риска. Почему бы им, например, не приобрести лотерейный билет: несмотря на невысокую стоимость, он может принести представителям знака вполне приличную прибыль, которую они смогут потратить по своему усмотрению. Таким образом они смогут осуществить свою давнюю мечту, что само по себе имеет огромное значение.

Стрелец

Стрельцы получат долгожданную возможность изменить свою жизнь к лучшему, начав ее с чистого листа. "Перезагрузка" у каждого из представителей знака произойдет по-своему, общего правила тут нет и быть не может, но общем будет одно: качество их существования станет расти буквально на глазах. Главное, по присущей им привычке не вмешиваться в дела судьбы, помогая ей справиться с данным заданием, а отдаться на "волю волн": Вселенная приготовила для них такой подарок, о котором сами они не могут и подозревать.

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