Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 28-29 января

Нынешние выходные проведут нас от активности к пассивности, от общения с окружающими – к полному одиночеству, а самое главное – от работы к отдыху, который не только можно, но и нужно себе позволить.

28 и 29 января – дни резкого контраста, когда каждый из нас сможет как подняться на самую вершину чувств и эмоций, так и спуститься с нее вниз, ощутив весь перепад таких "американских горок". Кому повезет в такое непростое, но очень интересное время?

Суббота, 28 января, предназначена для активных действий во всех сферах жизни – нежелательно терять шанс, дающий возможность продвинуться в той или иной из них. Одновременно это день философии и работы над ошибками – как в профессии, так и в личной жизни. Важно вспомнить, что и когда мы сделали не так, где просчитались, кого обидели – нарочно или невзначай. Там, где можно исправить свои промахи, необходимо обязательно сделать это, не откладывая на потом, даже если речь идет об одном-двух днях. Особенно это касается отношений с другими людьми: не стоит затягивать с признанием своей вины, если, конечно, она есть, и связанных с этим извинений – непременно искренних, идущих от души, а не потому, что так нужно или положено.

Если все сделать вовремя и правильно, то воскресенье, 29 января, которое является одним из самых сложных дней лунного календаря, удастся пережить гораздо легче и без потерь. В такие дни мы, как правило, можем стать жертвой обмана, поддаться соблазнам и позволить себе поверить в иллюзии, которые поведут нас по неправильному – опасному – пути. Самое главное в это время – меньше общаться с окружающими, а в идеале – вообще не выходить из дома, что в выходной день не станет проблемой.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам звезды – или, если угодно, судьба – дадут ответы на многие интересующие их вопросы, если, конечно, они прислушаются к знакам, которые им пошлют. Подсказки могут получить самые разные образы: важно прислушиваться к своей интуиции, обращать внимание на услышанные слова, которые на первый взгляд могут показаться случайными, но таковыми не будут, и расшифровывать сны.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам – особенно тем из них, кто пока еще одинок – удастся встретить человека, которого они со временем назовут любовью всей своей жизни. Самое главное – не позволить свойственному им иногда снобизму поднять голову, когда представители знака решат разобрать нового знакомого "по косточкам". Возможно, поначалу он покажется им не очень интересным, но это обманчивое впечатление.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы окажутся в центре интересных событий: нельзя сказать, что все будет крутиться вокруг них, но играть они при этом будут не последнюю роль. Но главное не в этом, а в том, что представители знака в результате смогут не только получить яркие впечатления, но и смогут найти ответ на важный вопрос, который никак не могли разрешить в последнее время.

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