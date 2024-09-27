Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 28 и 29 сентября

Нынешние выходные – 28 и 29 сентября – как и полагается, предназначены исключительно для отдыха, причем, не активного, а пассивного, любые дела – даже домашние – успехом е увенчаются.

Суббота, 28 сентября, день, когда образно говоря, нужно залечь на дно: стоит сократить контакты с другими людьми, а еще лучше – совсем ни с кем общаться и отказаться от резких движений во всех жизненных сферах. Взамен желательно сосредоточиться на своем внутреннем мире, определив, какие качества характера помогают, а какие – мешают нам достигать важных целей, как профессионального, так и личного характера. Главное в такой – душевной и духовной – работе, не скатиться в самокритику, а, как следствие, самоедству: конструктива в таком настроении ноль, а вот потеря сил, которые в эти лунные сутки и так на исходе, окажется более чем серьезной.

Воскресенье, 29 сентября, напряженный и конфликтный день, когда из-за самого незначительного повода можно поссориться с близкими и родными людьми с сомнительной перспективой примирения. Опасность представляет и тот факт, что любое выяснение отношений с негативным оттенком отнимет силы, которые и так упорно стремятся к нулю. Кому повезет в это время?

Близнецы

Близнецам, которые в последнее время мало внимания уделяют своей личной жизни, звезды подарят возможность исправить ситуацию к лучшему. Представители знака, которые пока еще не встретили человека, с которым они хотели бы провести всю свою жизнь, наконец-то получат такую – счастливую – возможность. Те же, кто давно – и прочно – состоит в отношениях, сможет успешно их перезагрузить.

Весы

Весам, которые давно подумывают о смене места жительства, удастся осуществить свою мечту, так сказать, в лучшем виде. Переезд в любом его виде – от новой квартиры до другой страны – окажется максимально удачным и, как результат, успешным: представители знака получат именно то, чего хотели. Останется только комфортно обустроиться, сделав все в соответствии с собственными потребностями и вкусом.

Водолей

Водолеи, призванием которых является творчество, в эти выходные смогут реализовать идею, которая принесет им не только моральное удовлетворение, но и известность вкупе с материальным успехом. Энергию, которой у представителей знака – как и у всех остальных – будет крайне мало тем не менее, необходимо потратить на воплощение в жизнь креативных идей своей мечты, не отколекаясь ни на акие другие занятия.

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