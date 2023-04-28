Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 29-30 апреля

Нынешние выходные – не лучшее время для отдыха, во всяком случае в том смысле, который мы вкладываем в это слово. Мощная созидательная энергетика этого времени не даст расслабиться и восстановить силы.

29 и 30 апреля создадут все условия для активных действий, следствием которых станут серьезные профессиональные достижения. Не стоит упускать редкие шансы, позволяющие достичь успеха – ради них можно и пожертвовать выходными днями. Кому повезет в это время больших возможностей?

В субботу, 29 апреля, энергия будет бить через край, и это даст возможность воплотить в жизнь цели – как профессионального, так и хозяйственного свойства. Причем в это время не стоит начинать новые дела, а вот продолжать – и завершать – те, что уже находятся в работе, можно – их ждет успешное окончание. На неприятности – или то, что ими покажется – не стоит обращать внимания, уже завтра от них не останется ни малейшего воспоминания, так что не стоит тратить нервные клетки зря. Можно путешествовать: считается, если отправиться в путь в этот день, поездка окажется удачной.

В воскресенье, 30 апреля, отдохнуть тоже не удастся – это один из самых чистых и светлых дней лунного календаря, во время которого можно как подводить итоги осуществленного в течение предыдущего периода, так и начинать новое – оно будет обречено не успех, поэтому не стоит медлить с начальными действиями. Сил в это время хватит на все, не зря нынешний день считается энергетическим пиком месяца. Если человек категорически против того, чтобы работать, ему нужно помнить: отдых должен быть максимально активным – лениво лежать на диване опасно для настроения в частности и душевного здоровья в целом.

Рак (22.06 – 22.07)

Перед Раками могут открыться невиданные до сих пор финансовые перспективы: есть вероятность того, что именно их – из всего рабочего коллектива – начальство выберет в качестве кандидатуры на недавно освободившуюся должность, о которой мечтают многие. Поскольку заманчивое предложение поступит в выходные дни, у представителей знака появится немного времени на раздумье, хотя звезды советуют им соглашаться без промедления.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам рекомендуется работать над решением важных финансовых вопросов. Правда, в выходные дни заключать соответствующие контракты и подписывать договоры не придется, но работать над их подготовкой не только можно, но и нужно. Чтобы приобрести, а не потерять, желательно все несколько раз пересчитать и перепроверить – такие предосторожности никогда не бывают лишними. Если представители знака все сделают правильно, уже в понедельник они смогут заключить сделку всей свой жизни.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеям, находящимся на распутье – как в профессиональном, так и в личном отношении, – о том, как нужно поступить в сложившейся ситуации, расскажет сама Фортуна, которая в эти дни возьмет их под свое покровительство. Она будет направлять их по единственно верному пути, делая невозможными досадные и обидные ошибки. Самой важной ее помощью станет идея, воплотив в жизнь которую, представители знака смогут схватить за хвост удачу.

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