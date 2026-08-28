Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 29-30 августа

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Суббота, 29 августа, день, когда даже самые самоуверенные люди, не всегда могут противиться чужому — недоброму — влиянию, которому необходимо противостоять, задействуя характер и силу воли. Не стоит доверять людям, чья искренность и добрые намерения вызывают у нас хоть какое-то — даже минимальное — сомнение.

Также важно помнить: все, что произойдет в этот день — не зря его символом является зеркало — предопределено нами самими, происходящие события — следствие наших собственных поступков. Более того, они характеризует нашу личность, поэтому, проанализировав их, можно узнать о себе много интересного. Например, люди, которые разозлят нас в этот день, скорее всего, являются предметом нашей зависти, хоть мы сами себе в этом и не признаемся.

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Воскресенье, 30 августа, день тяжелой, напряженной и даже опасной энергетики, когда очень важно соблюдать осторожность в любой ситуации, которая может нести в себе даже потенциальную угрозу, не говоря уже о реальном риске. Осмотрительными нужно быть не только в действиях, но и в высказываниях: одно неосторожное слово может вызвать гнев человека, которому оно адресовано, поэтому нужно думать, что, как и кому говоришь.

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Как в субботу, так и в воскресенье желательно меньше общаться с окружающими — особенно малознакомыми и незнакомыми — людьми и постараться не выходить из дома, хотя в последние летние выходные это будет непросто. Кому повезет в такое непростое, но интересное время?

Телец

Тельцам — особенно тем представителям знака, которые давно не отдыхали — при первой же возможности нужно отправляться в путешествие, причем, уезжать желательно как можно дальше — лучше всего, за границу.

Восстановить моральные и физические силы удатся, сменив «картинку» за окном, а движение — в поезде, автомобиле или автобусе — отвлечет от навязчивых мыслей. Поездка также может принести неожиданное и очень приятное знакомство. Человек, который встретится на пути, совершенно не обязательно изменит в романтическую сторону личную жизнь, но другом может стать вполне.

Водолей

Водолеев, которым нужно приготовиться к приему гостей, решившим именно в это время нагрянуть к ним в дом, придется потрудиться, чтобы принять их на самом высоком уровне. Но, несмотря на множество задач, которые им придется решить, они окажутся приятными, а это не позволит переутомиться, как это произошло бы в любом другом случае.

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Ну, а сама встреча превзойдет все ожидания представителей знака: с друзьями, которых они давно не видели, есть, о чем поговорить — за прошедшее время накопилось много новостей и откровений, которыми нужно поделиться.

Рыбы

Рыбам, которые после — продолжительного или короткого — летнего отдыха снова приступают к работе, начальство приготовило приятный сюрприз — новую должность или перспективный проект и, как следствие.

Радость от этого приятного известия, которое они, скорее всего, получат накануне, необходимо разделить с ответственным отношением к намечающимся перспективам. Нынешние выходные — прекрасное время для того, чтобы подготовиться к переменам в работе: наметить первые шаги на новом пути, определить приоритеты и отделить их от задач, которые можно отложить на некоторое время.

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