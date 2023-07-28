Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 29-30 июля

29 и 30 июля желательно правильно распределить время, чтобы его хватило и на отдых, и – как ни странно для выходных это прозвучит – на плодотворную деятельность, причем, не только хозяйственную, но и профессиональную. Кому повезет в это время?

Суббота, 29 июля, время встреч с давними знакомыми и решения вопросов, по каким-то причинам не закрытых в свое время. Поэтому на этот день можно планировать важные – и порой неприятные – разговоры, которые не были завершены, а, возможно, и начаты в свое время, а потому висят с тех пор дамокловым мечом над головой – лучше покончить с ними сейчас, не оставляя на потом. Могут напомнить о себе былые отношения, которые мы считали ушедшими в прошлое – окажется, что еще не все чувства угасли – какая-то их искра еще теплится глубоко в душе, поэтому не стоит удивляться звонку или появлению некогда любимого человека. Если в субботу удастся поставить точки над «и» в делах и связях с людьми, закрыв прежнюю жизненную страницу, то в воскресенье, 30 июля, можно открывать новую, несмотря на выходной, приступая к реализации важного – в том числе, и профессионального – проекта. Единственное, чего стоит опасаться, так это перепадов настроения, которые будут обусловлены мощной энергетикой дня – ею довольно трудно управлять.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам звезды советуют проявить свойственные им качества – активность и стремительность, только таким образом они смогут достичь успеха в любой сфере жизни. Разумеется, сделать все необходимое за два дня, продуктивным из которых окажется только один – воскресный – возможным не представится. Но задел окажется серьезным – он позволит довольно быстро решить любую начатую в это время профессиональную задачу, которая принесет и славу, и деньги.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы смогут достичь важной профессиональной цели только в том случае, если, несмотря на выходные, примутся за работу без промедлений и размышлений. На то, что все может сложиться само собой, рассчитывать не приходится – без усилий нужных результатов не будет. Поэтому стоит потратить благоприятное для них время на работу, от которой очень много зависит в жизни и карьере представителей знака, а отдохнуть можно будет и в другое время.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам рекомендуется перейти от слов к делу не в профессиональной, а в личной сфере: почему бы не позаботиться о человеке, который находится рядом? Конечно, признание в любви – это хорошо, особенно если оно делается своевременно, но приготовленный завтрак или свежезаваренный кофе могут значить ничуть не меньше, а в отдельных случаях и больше. Доказав свои чувства на деле, представители знака смогут упрочить отношения и привести их к логическому – официальному – завершению.

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