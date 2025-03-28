Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 29-30 марта

Гороскоп / © Credits

Реклама

Содержание Лев Весы Стрелец

Суббота, 29 марта, очень неоднозначный – и неравнозначный – день, в течение которого настроение будет меняться, переходя от резко негативного к позитивному. Первая половина дня не сулит ничего хорошего: вспышки отрицательной энергии окажутся настолько сильными, что не лучшим образом повлияет на как на наше настроение и состояние, но и на нашу жизнь в целом. В это время нужно сократить общение с окружающими – особенно негативно настроенными – людьми, а еще лучше – вообще не покидать стен своего дома.

К вечеру буйство космических энергий – и эмоциональные всплески каждого из нас – успокоятся, но на смену придет усталость и апатия, которые тоже не способствуют активной деятельности, даже если она будет касаться отдыха.

В таком же режиме пройдет и воскресенье, 30 мая, это время нужно посвятить пассивному отдыху, работе над сделанными в предыдущий период времени и составлять планы на будущее – их удастся воплотить в жизнь без особых усилий.

Реклама

Лев

Львам, которые уже продолжительное время находятся в ссоре с близким им человеком, найдут способ примириться, не уронив при этом своего достоинства – или того, что они под этим словом понимают. Главное для них в эти дни – не встрять в новый конфликт, который будет новым витком противостояния: выйти из него на новом этапе окажется куда сложнее, чем это было до сих пор, так что осторожность превыше всего.

Весы

Весы, несмотря на выходные дни, могут получить хорошую новость, которая будет напрямую касаться их карьерного роста, а это значит, что самое время им подумать о тактике и стратегии, которую они буду развивать на новом месте. Энергии этого времени будут способствовать логическому мышлению и объективному взгляду на проблемы, существующие на данный момент в работе, что позволит их довольно быстро и успешно решить.

Стрелец

Стрельцам, несмотря на выходной, удастся решить важный – скорее всего, финансовый – вопрос, который в последнее время изрядно омрачал их существование. Ощущение душевого покоя, которое на них снизойдет, невозможного переоценить: представители знака впервые за долгое время смогут уснуть спокойное, не мучаясь от тревожных мыслей и не страдая от неприятных снов, а это само по себе дорогого стоит.

Читайте также: