Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 29-30 ноября

В субботу, 29 ноября, мощная энергетика дня позволит преуспеть в любых делах — как профессиональных и хозяйственных, так и в личных. Можно смело браться за решение любых — но обязательно масштабных — дел, от мелочей лучше отказаться –не стоит зря растрачивать отпущенные нам звездами силы.

А вот общения с малознакомыми людьми желательно избегать: оно не только не принесет пользы или удовольствия, но и может привести к непредвиденным — и неприятны — последствиям в виде скандала в общественном месте, поэтому — по возможности — нужно сократить число таких контактов. Слоганов воскресенья, 30 ноября, можно считать известную фразу «Спешите делать добро!»

Чем больше хороших и благородных поступков мы совершим, тем больше «плюсов» к карме получим — высшие силы будут вести тщательный их подсчет. Денежные дела вряд ли станут удачными, поэтому стоит дождаться более благоприятных для финансов обстоятельств. Кому повезет в такое — насыщенное событиями — время?

Овен

Овнам, которые некоторое время назад взялись за реализацию очень важного для них профессионального проекта, не стоит, оправдывая себя тем, что на календаре выходные, прерывать или — тем более! — прекращать работу над ним. Именно в эти дни сложатся максимально благоприятные условия для того, чтобы успешно завершить дело, и это наилучшим образом отразится как на их карьерном росте, так и на финансовом положении, так что имеет смысл хорошо поработать, а отдохнуть можно будет и среди недели.

Близнецы

Близнецом приятно удивит близкий человек, с которым у них — преимущественно по их собственной вине — в последнее время возникло серьезное недопонимание. Представители знака совсем уж было решили, что наладить отношения не удастся, но они, как выяснится, недооценили своего партнера, который не держит на них зла, а, напротив, сделает все, чтобы примириться. Представителям знака останется только с готовностью пойти ему навстречу — звезды надеются, что с этим у них проблем не возникнет.

Водолей

Водолеям звезды советуют быть максимально внимательными к знакам, которые будет посылать им Вселенная. Скорее всего, именно таким — опосредованным — образом они получат ответ на важный жизненный, профессиональный или финансовый вопрос, который задают себе долгое время. Главное, правильно его истолковать, не принимая при этом желаемое за действительное, хотя соблазн обмануть себя у них будет. Но, честно посмотрев правде в глаза, представители знака поймут, что так даже лучше.