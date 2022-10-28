Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 29-30 октября

Нынешние выходные, как и положено соответствующим дням календаря, не пригодны для активных действий – они вряд ли окажутся продуктивными, так что не стоит тратить на них время и силы.

29 и 30 октября – дни, когда не приветствуются активные физические действия, и в этом смысле их можно было бы назвать классическими выходными, если бы они не располагали к умственной деятельности – она в это время окажется необходимой и успешной. Кому повезет в это, в общем, спокойное, но неоднозначное время?

Суббота, 29 октября, – день, когда можно кардинально изменить свою жизнь, но только в том случае, если любые планы и решения будут тщательно обдуманными и подготовленными, поэтому звезды и советуют потратить этот день на усиленную умственную и интеллектуальную работу. В поисках ответа на важные вопросы необходимо обратиться к интуиции – сегодня она будет особенно ясно "видеть" и, соответственно, подсказывать, как поступить в той или иной ситуации. Неожиданно можно встретить человека, которого давно не видели, или найти вещь, долгое время считавшуюся потерянной.

В воскресенье, 30 октября, необходимо настроиться на спокойное течение жизни, когда не стоит форсировать события – все должно идти своим чередом. Также необходимо воздерживаться от дальних поездок, даже если они – по незнанию – были намечены на это время заранее. По мнению астрологов, день благоприятен для отдыха и релакса, желательно провести его в покое, созерцая то, что приятно глазу – лучше всего картины природы.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы будут буквально видеть окружающих их людей насквозь, понимая, какие у них намерения – причем не только плохие, но и хорошие. Удача будет состоять в том, что представителям знака удастся найти настоящего друга – как говорится, на всю жизнь: ему можно будет довериться в любой ситуации, а заодно и получить необходимую помощь – главное, не потерять этого человека.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Львам звезды настоятельно рекомендуют отправиться на шопинг – каким бы ни был ваш бюджет, даже за небольшие деньги вам удастся приобрести вещи, о которых вы давно мечтали. Желательно умерить свой снобизм и пренебрежение и отправиться в стоковый магазин – именно там найдется прекрасный экземпляр, при этом за совершенно смешную цену.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы получат прекрасный шанс наладить отношения с людьми, полноценно общаться с которыми им мешает давняя ссора. В эти дни обиженный человек будет расположен выслушать любые объяснения и пойти навстречу в плане примирения. Конечно, представителям знака необходимо будет повиниться, но удовольствие, которое они в результате получат от общения, будет того стоить.

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