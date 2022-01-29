Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 29-30 января

Нынешние выходные, 29 и 30 января, объединяет необходимость предпочесть духовное материальному, а интеллектуальное – физическому.

Вышесказанное – хотя бы на время – сделает нас другими людьми в лучшем смысле этого слова. Впрочем, это не значит, что надо совсем забыть о земной и вещественной стороне жизни – она потребует нашего серьезного внимания. Если бы речь шла о будних днях, звезды рекомендовали бы браться за самые сложные профессиональные проекты, но и в выходные нам будет чем заняться. Кому повезет в эти выходные – 29 и 30 января?

Суббота, 29 января, не предназначена для домашних и бытовых дел, да и вообще любые рутинные занятия лучше перенести на другое время. Нынешний день предназначен для волшебства: поверив счастливый исход событий, можно сделать реальностью даже самую несбыточную мечту – она воплотится как будто бы сама собой, как говорится, по мановению волшебной палочки.

Воскресенье, 30 января, считается одним из самых чистых и светлых дней лунного календаря, который нельзя осквернять ничем – ни действием, ни словом, ни взглядом. Единственное, что позволено в это время, – работы на земле, которые буквально обречены на успех: можно убирать и облагораживать садово-огородный участок, начинать ремонт, а также покупать недвижимость – от ее продажи, по мнению астрологов, лучше воздержаться.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам как знаку упрямому и вспыльчивому пришла пора мириться с людьми, которых они умудрились обидеть в предыдущий "отчетный" период. Выходить с ними на связь можно – и нужно – именно в эти дни, они будут готовы к налаживанию отношений и охотно пойдут навстречу. А впоследствии, уже через пару недель, в любой ситуации, в которой представителям знака может понадобиться помощь, все, с кем они – к великому своему удовлетворению – помирятся, окажут им всю необходимую помощь и содействие.

Весы (24.09 – 23.10)

У Весов – неожиданно для них самих – откроется пророческий дар: они смогут "увидеть", что ждет их самих и тех, кто находится рядом. Ничего мистического в этой способности не будет – просто подключится подсознание, которое долго собирает информацию, а потом ее выдает. Пораженные результатом представители знака поверят, что стали ясновидящими, но уже через пару дней дар предсказывать будущее сойдет на нет. Важно воспользоваться нынешним шансом и подготовиться к грядущим событиям.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыб могут ожидать солидные денежные поступления. Вряд ли они окажутся неожиданными – представители знака хорошо потрудились, чтобы их заработать, но сумма, похоже, произойдет даже самые смелые их ожидания. Когда первая радость уляжется, представителям знака необходимо будет подумать, как распорядится своим доходом. Не стоит поддаваться соблазну накупить много безделушек – лучше приобрести крупную вещь, о которой давно мечтали.

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