Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 3-4 декабря

Нынешние выходные выпадают на настолько мощные в энергетическом отношении дни, что их жаль тратить на отдых – возможно, имеет смысл нарушить традицию и посвятить их более серьезным и важным делам.

3 и 4 декабря идеально подходят для обдумывания и старта новых проектов, которые давно находятся в стадии разработки и подготовки – нежелательно упустить важный шанс, который позволит приступить к их реализации в тот момент, когда работа точно приведет к успеху.

В субботу, 3 декабря, звезды благоприятствуют любым новым начинаниям, поэтому, даже если не будет возможности начать действовать полноценно и масштабно, желательно хотя бы сделать на этом пути первый шаг – например, заявить о своем намерении во всеуслышание. В этот день слова не станут пустым сотрясанием воздуха – их обязательно услышит Вселенная, которая задействует все свои "ресурсы" для того, чтобы оказать помощь. Впрочем, окружающие люди – родные, коллеги, друзья и знакомые – тоже не останутся в стороне и сделают все, что возможно, чтобы старт проекта оказался максимально успешным.

В воскресенье, 4 декабря, можно – и нужно – постепенно идти к поставленной цели. Торопиться не стоит – в спешке можно наломать много дров, но и медлить не следует – профессиональную удачу нужно, образно говоря, хватать за хвост, пока существует такая возможность. Тем, кто не сможет или – по понятным причинам – не захочет в выходные дни заниматься работой, звезды советуют организовать себе полноценный отдых – чем активнее и деятельнее он будет, тем лучше.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны вполне могут рассчитывать на крупные финансовые поступления, которые, несмотря на выходные, поступят к ним именно в эти дни. Звезды советуют представителям знака не торопиться их тратить – пусть хотя бы эти пару дней полежат на карточке или в кошельке. Во-первых, так им удастся организовать денежный поток, текущий к ним от Вселенной, а, во-вторых, их деньги не достанутся мошенникам.

Рак (22.06 – 22.07)

Раков ждет "встреча с прошлым", которая сыграет важную роль в их нынешней жизни. Трудно сказать, какую форму она примет – звонка от старого друга, известие о бывшем знакомом или встреча с первой любовью. В любом из этих случаев тема, о которой пойдет речь, окажется подсказкой, с помощью которой удастся решить серьезную профессиональную или личную проблему.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам – особенно тем из них, кто давно собирался перейти на другую работу или вообще сменить род деятельности – представится прекрасная возможность воплотить в жизнь свои мечты. Велика вероятность того, что на каком-то мероприятии в неформальной обстановке потенциальный работодатель сделает представителям знака предложение, от которого, как принято говорить, они не смогут – и не захотят – отказаться.

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