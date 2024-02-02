Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 3-4 февраля

Нынешние выходные, 3 и 4 февраля, одинаково хорошо подходят как для отдыха, так и для работы – причем, будет это времяпрепровождение активным или пассивным, зависит только от самого человека.

Суббота, 3 февраля, – день подготовки к кардинальным жизненным переменам, которые нужно хорошо подготовить. Важно продумать не только первостепенные действия, но и их возможные последствия, тогда за успех любого предприятия можно будет ручаться. Любые намерения в это время переходят в осязаемую – материальную – форму, поэтому важно, чтобы они были добрыми и нацеленными на созидание.

Воскресенье, 4 февраля, – день, когда не нужно никуда спешить, именно в таком – неторопливом и вдумчивом существовании – мудрость и секрет успеха нынешнего дня. Нежелательно начинать работу над новыми проектами – их не удастся решить быстро, что называется, с налета, придется по нескольку раз решать одни и те же задачи, возвращаясь к ним снова и снова. Нельзя допускать недобрых помыслов в адрес кого бы то ни было – они очень быстро вернутся бумерангом. Кому повезет в это время?

Близнецы

Близнецам звезды настоятельно рекомендуют прислушиваться к своей интуиции – она подскажет им правильный выход из любой ситуации, какой бы сферы жизни она ни касалась. Но прежде всего речь идет о личных отношениях, которые в последнее время зашли в тупик – самое время их перезагрузить. Вот тут-то и пригодится совет внутреннего голоса.

Скорпион

Скорпионы могут рассчитывать на получение счастливого известия, которого давно ожидали. Порой им казалось, что их терпение на исходе, а важная для них информация никогда не поступит, но не стоит отказывать миру, в котором мы живем, в справедливости: то, что должно прийти, обязательно приходит, но – в свое время.

Козерог

Козерогов жизнь порадует, сделав сюрприз в самой приятной для них жизненной отрасли – финансовой. Несмотря на выходные, именно в это время они могут как узнать о том, что их ждут солидные денежные выплаты, либо – что еще лучше – получат их. Останется только придумать, куда потратить такую приятную сумму, но с этих проблем не возникнет.

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