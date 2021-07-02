Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 3-4 июля

Нынешние выходные, 3 и 4 июля, в течение короткого периода вмешают в себя весь спектр человеческой деятельности.

Выходные являются продолжением друг друга, поскольку суббота неразрывно связана с разрушением, а воскресенье, несмотря на статус выходного, – с началом созидания. Главное, не перепутать энергии дней и не начать ломать в то время, когда нужно приступать к строительству. Так кому повезет в эти дни – 3 и 4 июля?

Энергетика субботы, 3 июля, мощная, но, увы, негативная, из-за чего велика опасность попасть в неприятную ситуацию. Избежать такого сценария позволит осторожность: не стоит общаться с малоприятными и агрессивными людьми, а также ходить по пустынным улицам в темное время суток и посещать места большого скопления людей, что, впрочем, в наше эпидемическое время большинству недоступно. День также подходит для разрушения, но только в том случае, если оно предполагает последующее строительство или восстановление. Так, вполне можно разобрать по кирпичику здание, если взамен буде построено новое – разрушение ради разрушения не допустимо даже в это время.

Воскресенье, 4 июля, прекрасно подходит для созидания, воплощения в жизнь составленных ранее планов, получать новые знания и делиться накопленным опытом с другими. В этот день также можно решить многие вопросы, которые одолевали в последнее время – ответ на них удивит, поскольку окажется, что он очень прост и все время лежал на поверхности.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы наконец-то получат профессиональное предложение, о котором они давно мечтали, но счастливая судьба постоянно обходила их стороной. Теперь же после заветного звонка им захочется запрыгать от радости, но звезды предостерегают их от такого – неосмотрительного – поведения. Как известно, радость и счастье любят тишину, поэтому в эти дни – особенно в субботу – лучше затаиться и сделать вид, что ничего не произошло. Да и положительный ответ давать в это время звезды не рекомендуют – это может стать плохой приметой. Нужно переждать несколько дней, а только потом соглашаться и радоваться.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы могут получить знания или сведения, которые пригодятся им как в профессиональной, так и в личной жизни – в зависимости от того, что именно им в данный момент нужно. Сразу применить эти данные представителям знака не удастся – нужно будет немного подождать, пока не сложатся благоприятные обстоятельства, зато потом Скорпионы почувствуют себя настоящими хозяевами положения, которые повернут ситуацию в свою сторону и к собственному благу. Главное, к тому времени не забыть открывшиеся в это время сведения.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыб порадуют собственные дети, которым в это время удастся сделать нечто такое, что превознесет их в глазах родителей. Впрочем, другие люди тоже в стороне не останутся – родственники, соседи и даже просто знакомые придут в восторг. К тому же наследникам совершенно необязательно совершать учебные или спортивные "подвиги", им вполне достаточно будет начать заниматься каким-нибудь видом творчества. Достижения собственных чад радуют родителей гораздо больше, чем их собственные, даже гораздо более серьезные, так что недостатка в поводах для счастья у них в эти дни не будет.

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