Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 3-4 июня

Нынешние выходные – идеальное время для отдыха не только по календарю, но и с учетом космических энергий, которые будут способствовать праздному – и приятному – времяпрепровождению.

3 и 4 июня – дни разной космической энергетики и противоположной активности, что говорит о том, что в каждый из них и вести себя необходимо соответствующе данному конкретному временному периоду. Тем не менее их объединяет одно: они максимально благоприятны для отдыха. Кому повезет в это время?

Суббота, 3 июня – день чистой, светлой и доброй энергетики, которая благотворно влияет на человеческую психику. Звезды рекомендуют – разумеется, по возможности – уделить время отдыху, как активному, так и пассивному, выбрав тот, который подходит именно этому человеку – главное, восстановить силы, необходимые для жизни и работы. День благоприятен для домашних хлопот, прежде всего для генеральной уборки: вы сможете не только навести порядок, отчистив и отмыв все до блеска, но выбросить вещи, которыми давно никто не пользуется.

В воскресенье, 4 июня, ни в коем случае нельзя грустить и унывать – считается, что Луна сочтет человека неблагодарным и этого не простит. Даже если настроение – хуже некуда, нужно повышать его любыми – разумеется, доступными – способами. День также называют временем любви: знакомство, которое состоится в это время, превратится в долговременные – возможно, на всю жизнь – и счастливые отношения.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы смогут найти общий язык с близким человеком, с которым они поссорились некоторое время назад, причем исключительно по собственной вине. Довольно долго представители знака не знали, с какой-то стороны подступиться к этой проблеме, но во время нынешних выходных сложатся благоприятные условия для восстановления отношений, а им самим удастся подобрать нужные слова для примирения.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Удача прежде всего будет сопутствовать тем Близнецам, которые в той или иной степени занимаются творчеством – им наконец-то удастся создать то, что понимающие в этой отрасли люди назовут настоящим произведением искусства. Впрочем, те, чья профессия с креативом никак не связана, могут попробовать творчески подойти к решению любой проблемы – результат превзойдет все их ожидания.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы смогут пополнить запасы иссякающей энергии, причем сделают это довольно нетривиальным способом – при помощи событий в личной жизни. Внезапно вспыхнувший роман принесет представителям знака море адреналина, который не истощит, а наоборот, взбодрит их, так что от любовных приключений не стоит отказываться даже тем, кто давно и счастливо находится в отношениях, а уж свободным от брачных уз – и подавно.

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