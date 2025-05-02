Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 3-4 мая

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Суббота, 3 мая, — день мощной продуктивной энергетики, когда любой — даже самый сложный и трудоемкий — проект, который в этот день будет, скорее всего, связан с бытом и хозяйством, окажется нам по силам. Будучи начатым сегодня, он не доставит особых хлопот, поэтому важно воспользоваться удачным шансом и приступить к работе именно в этот день.

Обстоятельства воскресенья, 4 мая, могут сложиться не самым благоприятным образом, но, победив их, можно перейти на новый — более высокий — жизненный уровень. Недаром его символом является птица Феникс, которая, сгорая, приобретает новые качества — становится добрее, сильнее и благороднее. Причем благоприятные перемены происходят с человеком не только на физическом или моральном, но и на клеточном уровне — речь идет о так называемом квантовом скачке. Кому повезет в такое интересное время?

Близнецы

Близнецы получат возможность стать «кузнецами своего счастья», точнее сказать, только от них будет зависеть, как сложатся их обстоятельства на ближайшее время — как минимум, на следующую неделю, а как максимум — и более продолжительный период. Для этого очень важно не проходить мимо чужой беды и оказывать помощь тем, кто в эти дни вас об этом попросит. Бумеранг добра так же действенен, как бумеранг зла, и его никто не отменял.

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Весы

Весам очень важно обратить внимание на отношения с близким человеком, которые в последнее время оставляют желать лучшего. Возможно, в сложившихся обстоятельствах виноваты не они, а вы сами: обманывать нельзя никого, а уж тех, кого любишь, тем более: обман рано или поздно раскроется, а чувства могут испариться. Чтобы помириться — и снова почувствовать себя счастливым — достаточно сказать правду.

Водолей

Водолеям важно использовать красноречие и убедительность, которыми в эти дни наградят их звезды — с их помощью они смогут доказать свою точку зрения кому угодно, включая самых несговорчивых собеседников. Главное — не пользоваться своим временным даром в корыстных целях, на пользу это представителя знака не пойдет, а вот добрые намерения дадут именно тот результат, на который они в данном случае рассчитывают.

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